凝聚共克时艰的磅礴力量

每逢重大挑战与考验，中国人民总能众志成城、共渡难关。习近平总书记指出，“中华民族是历经磨难、百折不挠的民族，困难和挑战越大，凝聚力和战斗力就越强。”面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民打响了一场疫情防控的人民战争。

面对重大风险挑战，中国人民愈发团结一致、风雨同舟。对国家的高度认同与强烈归属感，为人们提供了强大精神动力。勤劳勇敢的中国人民书写了悠久历史、创造了灿烂文明、培育了伟大精神。中国人民对生于斯长于斯的这片土地充满热爱。天下兴亡、匹夫有责，国家的每一步发展与每一位中国人息息相关，每一名中华儿女都要为国家强盛贡献智慧和力量。在中国共产党的领导下，中国人民乘风破浪、奋勇前行，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。中国人越来越深刻地体会到，国家好，民族好，大家才会好；个人命运与国家命运紧密相连，只有热爱祖国、为国奉献，才能实现最高的人生意义与价值。

新冠肺炎疫情严重威胁人民群众的生命安全和身体健康，也给经济社会发展带来不利影响。国家和民族的困难，也是每一位中国人的困难。在党中央全面部署、统一指挥下，各行各业、各族群众把小我融入国家大我，抱着与国家携手共克时艰的决心，以多种方式参与到疫情防控中。医护工作者全力救治患者，社区工作者尽职尽责构筑抵御疫情防线，人民警察、环卫工人、公交司机、快递小哥等坚守岗位，为守护人民群众健康、保障人民群众正常生产生活辛勤工作。对国家的认同和热爱，对一定能战胜疫情的信心，让中国人民在危难面前更紧密团结起来、更积极行动起来，迸发出坚不可摧的力量。

习近平总书记指出，“一个国家，一个民族，要同心同德迈向前进，必须有共同的理想信念作支撑。”建设中国特色社会主义，是当代中国人民共同的理想信念。改革开放以来，我们总结历史经验，不断艰辛探索，终于找到了实现中华民族伟大复兴的正确道路，取得了中国特色社会主义建设的伟大成就。当然，实现中华民族伟大复兴的征途不会一帆风顺，有惊涛骇浪，也有暗礁险滩。中华民族是有信仰、有信念、有信心的民族。中华民族伟大复兴的光明前景来之不易，我们绝不允许任何人、任何事破坏我们的大好局面，必须克服一切艰难险阻，持续推动中国特色社会主义伟大事业向前发展。正因为有共同理想信念的支撑，在国家面临严峻考验之际，中国人民才会义无反顾、挺身而出，展现出敢于压倒一切困难的胆气与豪迈。

榜样的力量是无穷的。从古至今，无数优秀中华儿女埋头苦干、拼命实干，在承平时期默默耕耘、无私奉献，在危急关头挺身而出、舍生忘死，他们是中华民族的脊梁。中国共产党从诞生之日起，就是中华民族和中国人民的主心骨和定盘星。中国共产党党员平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，发挥模范带头作用，激励广大人民群众勠力同心、共克时艰。在这次抗击疫情的斗争中，广大党员冲锋在前、英勇奋斗、扎实工作，不折不扣把党中央的决策部署落到实处，对民心与士气起到极大振奋与鼓舞作用。最困难的工作、最艰苦的岗位，党员、干部都冲在最前面。各行各业的党员在斗争一线挑重任、作表率，起到了先锋模范作用。中国人民始终坚信，只要精神不垮、意志不倒，就没有过不去的沟坎、跨不过的障碍。有党的坚强领导，有亿万人民的众志成城，我们一定能够战胜疫情、化解危难。

（执笔：李 文 王尘子）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 09 版）