提升智库服务疫情防控能力

习近平总书记指出，疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。建设中国特色新型智库，是党中央立足党和国家事业发展全局作出的重要部署。当前，新冠肺炎疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。新型智库要组织力量集智攻关、建言献策，着力提升服务疫情防控能力，为坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务提供智力支持。

巩固壮大主流舆论。新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记就加强舆论引导工作作出一系列重要指示，各地区各部门深入学习领会、认真贯彻落实，全国上下全力奋战、英勇奋战、团结奋战，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。加强疫情信息的公开与共享，巩固壮大主流舆论，是智库助力疫情防控的重要方式。社会信息化既能提高信息公开效率，也容易导致虚假信息泛滥，对抗击疫情形成干扰。智库要着眼于壮大主流舆论、凝聚社会共识，主动与主流媒体合作联动，在应对疫情形势不断变化的过程中，聚焦热点问题，组织权威专家通过报纸、电视、网络等媒介发声，解读疫情防控形势，纠正对疫情的错误认知，疏解因疫情带来的焦虑情绪；组织相关领域的专家学者撰写文章，及时宣传普及疫情防控知识，及时向社会传播科学、理性的观点，发挥智库研判社会舆情、引导社会热点、疏导公众情绪的积极作用，不断增强人们抗击疫情的决心和勇气。

加强对策性、前瞻性研究。习近平总书记强调，“要研究和加强疫情防控工作，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，健全国家公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。”智库要围绕疫情防控的应急性对策提供智力支持，也要对健全国家公共卫生应急管理体系进行前瞻性研究。小智治事，大智治制。健全国家公共卫生应急管理体系，要牢牢把握制度建设这条主线，以此次疫情防控为切入点，强化公共卫生法治保障，全面加强和完善公共卫生领域相关法律法规建设，认真评估传染病防治法、野生动物保护法等法律法规的修改完善，尽快推动出台生物安全法，持续加强全科医生培养、分级诊疗等制度建设，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。智库在这些方面都应加强研究，多出建设性成果。

为经济社会持续健康发展建言献策。习近平总书记指出，要统筹推进经济社会发展各项任务，在全力以赴抓好疫情防控同时，统筹做好“六稳”工作。我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击只是短期的。加强经济运行调度，尽可能降低疫情对经济的影响，就能够完成今年经济社会发展目标任务。经过全党全国人民艰苦努力、共同奋斗，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。智库应聚焦影响发展的短板、突破制约发展的瓶颈、克服服务发展的软肋，通过多种形式深入受疫情影响较大的行业和地区，就如何进一步推动经济高质量发展进行调研，努力提出有见地、有分量、可操作的对策建议。如调研如何加大宏观政策调节力度，针对疫情带来的影响制定相应政策措施；针对小微企业、民营企业抗风险能力较弱的问题，调研如何让小微企业、民营企业在做好疫情防控工作的同时顺利渡过难关；等等。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 09 版）