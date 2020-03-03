数字技术在疫情防控中大有可为

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，提出了坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。习近平总书记指出，“要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。”打赢疫情防控阻击战，要发挥好大数据、人工智能、云计算等数字技术的重要作用。

目前，信息技术特别是大数据等数字技术在疫情态势研判、精准防控及后续治理中已经发挥重要作用。我国移动通信独立用户（扣除同一用户多号）普及率在2018年超过82%。电信大数据分析可掌握疫情发生以来手机用户是否来自或到过疫情严重地区，以便实施隔离观察，避免疫情扩散。而且，将手机的漫游行为数据与交通部门的票务数据及卫健部门掌握的确诊病例和疑似病例身份关联起来，即可发现密切接触者。与根据患者半个月来使用过何种交通工具、到过何处的自述来做流行病学调查相比，利用大数据分析病毒传播途径更准确，筛查也更有针对性。出行旅客可以在网上登录确诊患者同行查询平台，只需输入姓名和身份证号码，便可获知是否与病患者同行。还可利用短信查询之前14天停留超过4个小时的地点，作为非疫情严重地区归来的证明。平台可自动记录被列为密切接触者的查询人信息并推送到有关部门，以便及时管理。在春节后返程人员流动方面，根据节前的人员流动大数据可以预测回程人流，热点城市可以据此做好回城人口的管理。可见，大数据能进一步提高疫情防控工作的主动性。

大数据等数字技术的支撑作用体现在多个方面。如在诊疗方面，基于对众多新冠肺炎患者CT影像的大数据分析，结合人工智能技术，可开发出“新冠肺炎智能评价系统”，帮助医生进行病灶严重程度分析；在新药研发和临床疗效评估中，利用大数据等信息技术可大大加快进度；在医疗紧缺物资的生产组织与调度管理上，大数据技术也能发挥重要作用。再如，现在有些小区实行封闭式管理，可利用专项排查APP，用手机扫描进入小区人员的身份证，同时记录测温数据，自动上报城市社区管理云平台。如能结合公交卡和网约车等实时数据，就可以实现防控预警的动态精准管理。

应当注意的是，疫情大数据往往涉及个人隐私，需要做好个人隐私保护和依法发布等工作。在保护个人信息的同时用大数据支持联防联控，可以按照原始数据可用不可见原则来进行。例如，在卫健、交通、公安、工信等部门的数据源按隐私保护要求部署统一的数据分析运行环境，由疫情大数据协调机制指定的机构运行数据分析调试平台，在该平台上编写和调试疫情防控分析程序，然后下发到多个运行环境中执行，对多个数据源的全量数据进行关联分析和挖掘。这种处理方式不改变数据归属所有权和存储位置，只带走不含敏感数据的分析结果。目前，网络上出现的一些所谓大数据分析报告，仅仅统计安装了特定APP的用户，并不足以为相关部门和公众提供有效参考。这就需要努力实现多维度数据的融合，这样既能提升大数据分析的精准度，也有助于避免别有用心之人假借大数据之名迷惑误导公众。实现这一目标，需要建立跨部门的疫情大数据协调机制。

也应看到，大数据等数字技术是方法与辅助工具。它们在疫情防控中发挥支撑作用，首先依赖全面准确的数据来源，更离不开医学专业知识的指导。这就需要信息技术行业与医学界紧密合作。我们相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在疫情防控的人民战争中，数字技术的应用环境将进一步优化，在联防联控、精准施策中必将发挥更大作用。

（作者为中国科学院院士）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 09 版）