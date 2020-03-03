“哪里需要我们就去哪里，只要能帮上忙！”2月9日，碧桂园集团核心联盟企业广州安和泰妇产医院派出首批医护人员支援湖北抗疫一线，主管护士孙忠第一时间报了名。“这是学医人的职责，更是共产党员的本分。”孙忠说。

支援前线人力物力、维护社区健康安全、科技助力资源调度……党建引领，全方位助力抗疫一线，碧桂园为打赢这场没有硝烟的战争贡献出了自己的力量。

捐款捐物 全力支援湖北抗疫

医用口罩、防护服、护目镜、一次性手套……2月1日，碧桂园抗疫基金会捐赠的首批60吨抗疫物资抵达湖北。

2月21日，满载240吨农产品的14辆大货车分别从广东、河北、河南、江西、内蒙古等地出发，驰援湖北。这是碧桂园在8个省份16个县面向1800多家贫困户采购的首批扶贫农产品，涵盖蔬菜、蛋肉等共34款，全部捐赠一线用于保障农副产品供应。

新冠肺炎疫情发生后，碧桂园集团第一时间启动应急响应，成立应急指挥领导小组，集团党委向近300个党组织、近3万名党员发出倡议，号召共产党员迅速行动起来，在各自岗位上冲在前、作表率。

资金首先到位。为支持全社会共同抗击新冠肺炎疫情，1月24日除夕夜，碧桂园集团通过国强公益基金会紧急捐赠1亿元人民币，设立首期抗击新型冠状病毒肺炎疫情基金，并于2月13日追加捐赠1亿元。

人力支援更要到位。“当听到院里动员大家支援湖北的消息时，我就马上提交了申请。”安和泰医院首批支援湖北蕲春县医疗组的赖小坚，如今已奔赴前线开始了预检分诊工作。1月27日，碧桂园集团党委委员马小军带领突击队投入抗击疫情医院改扩建工程建设。超8000平方米、3栋旧楼的改扩建工程，只有6天工期，突击队与时间赛跑，协调各方优势资源参建。

尽管深入一线、风险重重，但碧桂园集团的党员们深感义不容辞。“抗击疫情，我们每个共产党员都责无旁贷。”赖小坚说。

创新服务 守护社区健康安全

“小区的服务做得挺好的，周叔叔每天都问我们需要点什么，体温多少度……”

这是来自广东肇庆碧桂园粤西区君山新城小区的一名8岁小朋友的日记，他口中的“周叔叔”便是该小区的物业管理部队长周家勇。孩子一家因去过高风险地区而被隔离了大半个月，生活物资的补充成了大难题。为此，周家勇主动提供物资采买与送货上门服务。

碧桂园服务在全国3000多个小区启动疫情防控工作，党员干部冲锋在前，3万多名员工坚守岗位，运用科技助力防疫、为业主代购、全方位消毒等方式守护着230万户业主的健康安全。碧桂园物业重庆区域总经理李中华说：“我们专门成立了防疫专项工作小组，对小区开展封闭式管理。”

无人机园区消毒、电梯间紫外线灯安装、医生免费在线义诊……多样的服务，给小区带来了健康安全，也给业主们带来了不一样的温暖。

“感谢你们用生命守护着碧桂园每一个业主的平安。”这是写在湖北鄂州碧桂园假日半岛苑区物业留言簿上一句来自业主的话，也是对碧桂园服务的认可与回馈。

科技助力 提供贴心后援保障

紫色的集装箱中，无人的店面里，忙碌的机械手臂却能做出一道道热腾腾的可口饭菜。2月16日，在湖北省国资学院隔离点门口，碧桂园集团捐赠的全自主研发的煲仔饭机器人高效运转着，免费为一线医护人员、志愿者提供配餐服务。

“天气太冷了，我们能吃上一口热饭，真的挺开心的！”隔离点的吴护士说，煲仔饭机器人实现了24小时无人化出餐服务，扫码后几秒钟就可以拿到，既省时方便，又降低了传染风险。

新冠肺炎疫情发生后，碧桂园集团党委积极与各地党委、政府进行沟通，了解当地疫情防控需求。此次捐赠煲仔饭机器人，便是从武汉汉南区红十字会获悉急迫配餐需求后所做出的决定。

有了做饭机器人，还得有食材。碧桂园集团从各地连夜紧急调拨7000份煲仔饭所需材料，负责人王伟带队连续作战36小时，中间只睡了两个小时。

除了运输物资，身在武汉的碧桂园人也积极投身各项服务工作。碧桂园鄂北区域仙天潜片区执行副总裁、党员皇甫元青主动发动身边人员，组建了“武汉医护人员免费接送车队”。“作为一个武汉人，我们要用自己的力量守护这座城市。”皇甫元青说。

“抗击疫情，我们竭尽全力。”碧桂园集团副总裁、国强公益基金会副理事长李静说，“碧桂园作为一家大型企业，具有资源整合的优势。我们能联合上下游供应商和当地负责人，为抗击疫情提供高效全面的保障和服务。”

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 12 版）