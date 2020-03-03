携手抗疫，为中日韩深化合作提供新动能

“当前，中日韩三国正全力防控新冠肺炎疫情，同时多措并举，努力缓解疫情对经济的负面影响。在突如其来的新冠肺炎疫情面前，中日韩诠释了‘同舟共济、守望相助’的深情厚谊，三国携手抗击疫情将为深化合作提供新动能。”中日韩三国合作秘书处副秘书长曹静近日在接受中国媒体联合书面采访时表示。

曹静表示，病毒无国界，邻国有爱心。面对疫情挑战，中日韩领导人和外长通过电话、访问、会见等多种形式，就抗击疫情和加强合作交换意见、指明方向。日本和韩国各界纷纷向中国伸出援手。针对日、韩医疗物资短缺，中国克服自身困难，紧急提供病毒核酸检测试剂盒和口罩等物资。“山川异域，风月同天”成为一道合作的风景线。

“灾难面前的合作，是最真诚的合作；灾难面前的帮助，是最真心的帮助。三国人民雪中送炭，真情互动，发出携手抗击疫情、维护人民身体健康、促进地区卫生安全的坚定信号。”曹静认为，全球化时代，各国是共生、共存、共发展的命运共同体。病毒是人类共同的敌人，没有人可以独善其身。“我们坚信，疫情是可控、可治的，只有团结合作、相互帮助，才能最终战胜它。”

“今年是中日韩合作第三个十年的开局，三国正在落实去年底在成都举行的中日韩领导人会议共识，为合作注入更多动力。”曹静表示，中日韩合作不仅促进三国各自发展，为东亚合作提供动力源，也为世界发展繁荣作出重要贡献。虽然疫情会不同程度影响三国经济发展、人员流动和合作方式，但这些影响“暂时、有限且可弥补”。“三国利益高度融合，供应链和产业链衔接紧密，相信疫情过后，三国合作潜力将加速释放，合作空间将进一步拓展。”

曹静认为，中日韩三国当前可以在三个方面深化合作。首先，当务之急是加强卫生防疫合作，开展信息共享、联防联控和经验技术交流，加强口岸防控和检验检疫，携手防控疫情，维护地区卫生安全；其次，中日韩科技基础扎实，可大力推动科技创新和现代服务业合作，培育新增长点，使中日韩合作始终引领东亚合作进程；第三，加快中日韩自贸协定谈判，降低贸易和投资壁垒，推动经贸合作更上层楼，实现三国经济和地区经济稳定增长。

“经过这场疫情的考验，相信中日韩经济将重拾活力，三国人民间的友谊与信任将进一步增强，三国合作将增添新内涵、迈上新台阶。”曹静说。

（本报首尔3月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月03日 17 版）