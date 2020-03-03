病毒不分国界，战疫不分你我

世卫组织拉响了疫情全球流行的“最高”警报。不久前，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，将新冠肺炎疫情全球风险级别由此前的“高”上调至“非常高”。世卫组织调高风险等级当天，全球新冠肺炎确诊病例达84117例，其中死亡2870人，59个国家和地区出现疫情。

紧随其后，3月2日，经济合作与发展组织发布最新世界经济展望，将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩警告称，在新型冠状病毒疫情在全球暴发的风险下，世界经济处于自全球金融危机以来最不稳定的状态。

资本市场最藏不住恐慌的情绪。过去一周，全球股市惊慌失措。道琼斯指数下跌4142点，跌幅达到14%，道指和标普500一度创下2008年金融危机以来的最大单周跌幅。

疫情在海外多地暴发并呈现燎原之势，已是掩盖不了的现实。截至3月2日，韩国累计确诊病例达4335例，日本确诊近1000人；伊朗一天新增确诊病例523例，疫情已经蔓延至中东地区10余国，其中伊朗副总统确诊感染；意大利病例快速攀升，法国紧随其后，成为继意大利之后确诊第二多的欧洲国家，欧洲多国相继报告首例确诊病例。

韩国做了“最坏的打算”，可能40%国民面临感染风险；暴发集中感染的“钻石公主”号邮轮，使得日本疫情在过去几周成为焦点。疫情在亚洲多个国家愈演愈烈并未就此罢休，又穿越意大利“游走”欧洲，亦或经由中东“十字路口”伊朗向周边发散，极速扩展的疫情地图提醒人们，面对这场特殊的战“疫”，世界上没有哪一个国家能独善其身。

不同国家之间流动往来，加剧了疫情传播的风险，也给全球治理提出了新的挑战。全球化发展到今天，应对疫情在全球范围内的大面积传播，简单粗暴地关上大门或是自扫门前雪，都不可能真正阻隔病毒传播，更不能成为对抗疫情的良策。

战“疫”全球化，命运共同体的深刻含义由此可见。这一点，包括中国在内的很多国家早有共识，武汉出现感染病例后，中方就已向WHO、有关国家和地区组织及港澳台地区通报疫情信息，并第一时间与各方分享了病毒基因序列等信息。

全球亟须努力找到加强各国合作的途径。这个途径不仅包括及时的信息共享，也包括建立精准筛查的联防联控机制，通过切断流动传播渠道的隐患将病毒感染的概率降至最低。攻克一种新型病毒的疫苗或疗法研发势必需要大量精力和成本，全球各国都应该发挥各自所长，将财力及科研资源汇集在一起。

谭德塞强调，全球仍有机会控制新冠肺炎疫情。而这个机会只有携起手、搁置彼此的傲慢与偏见，才能抓得住。（陶凤）