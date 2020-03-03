北京生鲜超市最高可享150万补贴

为支持生活性服务业企业复工复产、稳定经营，提高社区商业发展水平和生活必需品保障能力，市商务局昨天向社会公开发布《关于申报2020年度生活性服务业发展项目的通知》，其中加强了与防疫期间市政府有关政策的衔接，早餐店、菜店、便利店等房租支持比例上限提高至70%，单个生鲜超市最高可享150万元补助金额，单个品牌连锁企业最高可享500万元总支持金额。

《通知》包括建设提升基本便民商业网点（设施）项目申报指南、促进餐饮业发展项目申报指南、生活性服务业示范街区创建项目申报指南等3个部分。在延续往年支持方向、保持政策连续性基础上，加强了与防疫期间市政府有关政策的衔接，从支持方向、申报条件、申报流程、申报时限、工作要求等方面进行了明确，并细化了相关项目具体支持内容、支持标准、最低经营期限等。

根据《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》中“对受疫情影响严重或在疫情防控工作中保障市民基本生活的重点连锁餐饮（早餐）、菜店（生鲜超市）、便利店等网点设立项目，对其给予房屋租金等支持，支持比例上限由原50%提高至70%”的政策，在《建设提升基本便民商业网点（设施）项目申报指南》《促进餐饮业发展项目申报指南》中进行了明确。

《通知》明确，对营业执照取得日期在2019年1月1日（含）以后的新建连锁直营便民商业网点（设施），给予店面装修、硬件设备购置、房屋租金等费用支持，其中单个生鲜超市补助金额最高不超过150万元，单个社区菜店补助金额最高不超过70万元，单个便民早餐网点补助金额最高不超过50万元，单个便利店、理发、快递分拣中心网点补助金额最高不超过30万元，单个家政、洗染、便民维修网点补助金额最高不超过20万元，单个洗衣代收网点补助金额最高不超过10万元，每组智能快件箱补助金额不超过1万元。

对摄影网点、服务社区的蔬菜直通车等移动便民设施，以及2019年1月1日（含）以后新建（以取得营业执照时间为准）和改造提升的社区菜市场，给予店面装修和硬件设备购置费用补助，其中单个社区菜市场补助金额最高不超过150万元，单个摄影网点补助金额最高不超过20万元，已在市商务局备案公示的规范化社区蔬菜直通车，2019年以来每服务1个社区满1年给予所属企业1.5万元的奖励。

对新建连锁直营餐厅,建设提升中央厨房（主食加工配送中心）项目，以及2020年1月1日以后建设的“深夜食堂”“绿色餐饮”“厕所革命”等项目，给予工程建设费用和硬件设备购置费用补助，每个新建连锁直营餐厅最高支持40万元，每个中央厨房（主食加工配送中心）最高支持300万元，每个餐厅“绿色餐饮”项目最高支持10万元，每个餐厅“厕所革命”项目最高支持5万元，每条“深夜食堂”特色餐饮街区最高支持200万元，“深夜食堂”特色餐饮街区内新建的“深夜食堂”门店每个最高支持50万元，等等。

需要说明的是，每个项目资金支持比例不超过审定实际投资额的50%，但对受疫情影响严重或在疫情防控工作中保障市民基本生活的重点连锁餐饮（早餐）、菜店（生鲜超市）、便利店等网点设立项目，支持比例上限提高至70%。

《通知》明确的申报条件主要有4项;一是在北京地区注册且具有独立法人资格，从事商贸流通业经营、服务、管理的企业、机构、经济组织等单位；二是项目申报单位经营状况良好，财务管理制度健全；三是申报项目能够按计划实施；四是已获得或将获得政府其他部门资金支持的不得重复申报。凡符合申报条件的企业可全年申报项目，市商务局将根据申报评审结果予以支持。文/本报记者 李佳