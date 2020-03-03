采取务实措施关爱一线社区工作者

3月2日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，加强疫情形势研判，做好分区分级精准防控，采取务实措施关心关爱防控一线城乡社区工作者，统筹疫情防控和春耕生产，进一步拓展防控形势积极向好态势。

北京等城市要严防疫情输入和扩散

会议指出，当前疫情防控仍处在关键时期，防控工作丝毫不能放松。湖北和武汉作为全国疫情流行中心，要继续严格落实防控措施，加强社区源头防控，切实提高救治水平，及时准确发布疫情信息。北京等人口流动性大的城市要压实属地、部门、单位、个人责任，管住通道、社区、口岸，严防疫情输入和扩散。全国其他地区要根据实际调整应急响应级别，并与县域差异化防控结合起来，精准落实复工复产后各项防控措施，减少不必要的人群聚集，有序恢复正常生产生活秩序。加力推进快速便捷检测试剂开发、主打药品研发试验、有效疫苗攻关等工作，推进科学精准防控。

制止多头重复向基层派任务、要表格

会议指出，当前除湖北外我国疫情总体处于较低水平，出现向好态势，但要进一步控制疫情散发，防止偶发聚集性疫情，社区防控是重要关口和基础。全国城乡广大社区工作者为抗击疫情作出了重要贡献，各地要进一步关心关爱他们。在疫情防控期间，对一线社区工作者给予适当工作补助。对从事防控工作时发生事故伤害或患病的人员，符合法定情形的应认定为工伤。因履行职责感染或病亡的人员，按规定享受相关待遇。要改善社区工作者防护条件，合理配发口罩、防护服等防护用品。安排好就餐、休息场所等生活条件。抽调机关事业单位干部职工支援基层，采取轮休等方式使社区工作者得到必要休整，对长时间高负荷工作人员安排强制休息。制止多头重复向基层派任务、要表格，力戒形式主义，为基层减负。帮助有特殊困难的社区工作者及家属排忧解难。

对大部分田间作业不能设定不合理限制

会议审议了当前春耕生产工作指南，要求各地既要根据实际做好农村疫情防控，又要不误农时抓好春管春耕。对人员较为密集、作业空间密闭的，可组织错时下田、错峰作业。对大部分田间作业不能设定不合理限制。推动农资企业全面复工复产和供应到村到户。抓好麦田管理和水稻浸种泡田、育秧栽插等工作，力争夏粮再获好收成，确保早稻等种在适播期。做好自然灾害防范和重大病虫害防控。湖北也要在做好防疫的同时有序组织开展农业生产。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。

文/据新华社