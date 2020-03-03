保障服药安全应成疫情防控重要内容

3月2日，云南省临沧市教育体育局发布“关于临沧市学校师生服用‘大锅药’情况通报”，要求杜绝强制师生服用“大锅药”，不得以是否服用“大锅药”作为春季学期开学报到入学条件。对给师生家长带来的不便和在社会上造成的不良影响，“情况通报”里“深表歉意，深刻检讨”。

开处方让人吃药是需要医生执业证的，以行政命令让孩子喝中药，这不仅违法，而且十分危险，尤其是中小学生身体差异大，对中药的吸收和反应不同。将是否服用“大锅药”作为春季学期开学报到入学条件，这既是在制造新的恐慌，也严重违背医学常识，被及时纠正在情理之中。

其实，越是在当下疫情防控形势依然严峻复杂的情形下，越需要沉着冷静，不能在服药问题上制造新的恐慌。也就在同一天，我们看到一则新闻：因村干部通知有误，湖北黄冈黄梅县一村22名村民误食消毒片。至3月1日下午，已有18人治愈出院，4人虽无大碍但因年纪偏大且患有其他基础性疾病留院观察治疗。尽管这样的“误服”没有引发更为严重的后果，但疫情之下的服药安全已然被提上了重要议事日程。

值得警惕的是，由于预防新冠病毒药物的种种误导信息，对于公众也已产生了不良影响。2月25日，即有这样一则新闻：武汉一女子未感染新冠病毒，却自行购买并过量服用硫酸羟氯喹，出现精神异常、心率失常等症状，被送入ICU（重症监护室）。医生提醒，无论是硫酸羟氯喹，还是磷酸氯喹，都是处方药，服用时应谨遵医嘱。

新冠肺炎疫情之下，思想之弦绷得很紧，大家也很容易恐慌。我们当然要指出听信谣言而服药的愚蠢做法，警示更多人切勿精神紧张过度。如果说之前人们抢购双黄连等药物是心理作祟的话，那这样的过度预防就也是一种病，迫切需要通过精神抚慰治疗。

同时，疫情防控过程中的药物推送或发放，务必慎之又慎。对于类似预防类药物一定要严格控制，必须在医生指导下进行，坚持非必须则不必推送；在发放消毒类药物时，除了相关传递和发放过程中注意千万别误传内容外，所有消毒类药物务必要在外包装或盒瓶上注明其使用方法、属于哪一类危险品，以及误服后的紧急处理方法，以此预防被成人和未成年人误服，最大限度降低相关风险。

最为紧要的是，疫情防控须尽快增加“服药安全”环节，落实专门机构和人员负责相应的指导和监管。对于大规模的预防性服药，要加以严格的超前干预，预防群体性服药安全事故的发生。对于居民自行性服药问题，一方面，须加强药店购买类似药物实名制的管控，减少误服事件的发生；另一方面，要有效加强相关宣传，严格惩治类似预防药物炒作行为，指导居民不轻易服用什么预防药物。

建议各地政府将居民安全服药作为疫情防控的重点加以有效干预。相关监管部门也应延伸和转变工作内容，疫情防控考核不妨将居民安全服药列为考核内容之一，严密跟踪监管。