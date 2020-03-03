同气连枝——人类战“疫”最好的姿态

新华社记者 萧海川 魏圣曜

日前，日本东京街头两位姑娘的暖心善举令万千网友动容。一名中国女孩戴着小鹿玩偶头套，为经过的路人免费分发口罩，盛着口罩的纸箱上用日语写着“来自武汉的报恩”。更早些时候，一位身穿中式旗袍的日本女孩，不畏寒风在街头为武汉募捐，每有捐赠便深鞠一躬以示感谢。

如今在互联网上，这两位姑娘都有了各自的昵称——“鹿鹿侠”与“旗袍女孩”。在抗击疫情刻不容缓的当下，她们带来的美好记忆与温暖瞬间，让同气连枝般的善举成为人类迎战疫情时最好的姿态。

世界卫生组织总干事谭德塞2月27日在日内瓦说，全球新冠肺炎疫情防控正处于“决定性”时刻。次日，谭德塞宣布，将新冠肺炎疫情全球风险级别由“高”上调至“非常高”。但他强调，全球仍有机会控制新冠肺炎疫情。

疫情发生以来，中国始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任的态度，及时同世卫组织和国际社会分享信息，积极回应各方关切，加强国际合作，防止疫情在全球扩散蔓延。

国际社会给予中国的帮助同样让人感动。有的国家，将储备的口罩近乎倾囊相赠；有的国家在捐赠物资的同时，派遣医学专家一同援华；有的国家，政府首脑毅然选择来华访问，在非常时期坚定宣示支持与信心。

投我以木桃，报之以琼瑶。从日本支援湖北物资上印着的“山川异域，风月同天”，到中国紧急捐赠日本病毒核酸检测试剂盒；从韩国新任总领事“逆行”赴任武汉，到中国驻韩国大使馆为大邱市紧急筹措医用口罩，并附言“道不远人，人无异国”。这些朴素真挚的情感表达温暖人心，令人感叹：团结与协作才是最有效的战“疫”良方。

当现代化交通和通讯把五湖四海更紧密联系在一起，当社会化大分工让跨国产业链难分彼此，国与国、人与人的命运无不相互交织、休戚与共。疫情不分国界，在病毒和疫情面前，人类不可能仅仅谋求一个或几个国家的胜利，而必须捍卫整个地球村的安危。

钟南山院士就明言，新冠肺炎疫情“是整个人类的疾病，不是一个国家的疾病”。中国人常说：“独行快，众行远。”一笔捐赠、一个口罩看似寥寥，可雪中送炭最是宝贵——“旗袍女孩”“鹿鹿侠”之所以广受赞扬，正是因为她们点燃了更多人心中的善良之光。

一点星光纵然黯淡，点点星光汇聚，便是璀璨银河；同气连枝、和衷共济，才是人类战胜疫情的最好姿态。