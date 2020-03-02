中国疾控中心：井下作业要加大通风 禁用酒精消毒
人民网北京3月2日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心环境所所长施小明表示，井下作业要加大井下通风机通风量，在安全允许条件下使用有效消毒剂，但禁止使用酒精。
施小明表示，针对井下作业，要加大井下通风机通风量，尤其是井下作业之前应对频繁接触设备、设施和劳动工具等进行消毒。在井下作业时，在安全允许条件下使用有效消毒剂，但禁止使用酒精。每天定时对主要通风机、局部通风机、巷道路面、硐室和运输工具进行消毒处理。井下作业结束，人员出井交还的矿灯、自救器、人员定位卡等应消毒后再归还，同时要加强手卫生。
针对集体宿舍人员，施小明表示，要加强日常体温监测，对进入集体宿舍人员进行体温检测，发现体温异常人员要立即将其转移至临时隔离区域，并按相关规定进行处置，严控集体宿舍住宿人数超标问题，开启窗户定时通风，对没有窗户的宿舍，应安装排风扇等机械排风设备。盥洗池配设洗手池和消毒用品，定时清洁消毒。
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