中国疾控中心：做好三项工作 保障低风险区域托幼机构复学

人民网北京3月2日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，针对低风险地区的托幼机构复学，中国疾控中心研究员张流波表示，托幼机构防疫应做好三个方面的工作。

张流波说，一是开园前对幼儿园进行彻底清洁和消毒，保证教室通风，做好相关物资储备，让幼儿园老师掌握防控知识。对全体教职员工及孩子们健康状况进行摸底；

二是开园后，如还有病例要采取相应预防措施，做好应急预案，特别是对于环境、物品的清洁消毒，手卫生、个人防护要加强；

三是当出现疑似病例时，要按照应急预案进行处理。