眼科开诊如何防控新冠病毒？专家建议请查收

新冠肺炎疫情期间，医院眼科开诊时应如何防控？2月29日，中华实验眼科杂志网络预发表了《新冠肺炎防控期间眼专科机构开展病毒核酸检测的必要性和可行性评估》（以下简称《评估》），该文由温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳、检验病理中心主任郑美琴等人研究撰写。

《评估》指出，当前我国新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控正处于关键阶段，医院不仅要做好疫情防控工作，也要保障医疗工作的有序开展。近日各地眼科的常规诊疗工作（包括手术）也在陆续恢复，这对医疗人员如何精准阻断疫情传播，避免出现二次传播及医护人员交叉感染等问题提出了新的挑战。

《评估》建议，疫情流行期间，在眼专科以及眼科医院开展诊疗、尤其手术等工作应做好新冠病毒筛查。一方面通过增加C反应蛋白（CRP）和血清淀粉样蛋白A（SAA）等血液学指标和新型冠状病毒（2019-nCoV）标准化核酸检测作为眼科手术患者术前筛查常规检测项目，以尽可能避免隐性无症状感染者传播，降低院内交叉感染的风险；另一方面采用病毒核酸检测方法为返岗员工进行疫情筛查，有利于医院确保眼科诊疗活动的安全及质量，减轻医务人员的疫情防控期间的心理和精神压力，并为其他相关疫情防控提供参考；少数患者选择性加用CT检查，既是对隐性感染科学认识综合考虑后的决定，也是为了减少患者CT检查的排队等候时间，减少交叉感染的风险，同时减轻病人的经济负担。

由于客观条件限制，各眼专科机构应根据实际情况参考建立适合其特殊情况的措施。对已有PCR实验室的三甲级眼科医院，只要重新评估后适当改进就可以在院内完成；对于尚未建立PCR实验室的医院，也可以通过采集样本集中送第三方检测机构实施。有条件的非眼科医院眼专科也可以开展病毒核酸检测项目。

《评估》的建议对其它各类医院近期陆续恢复正常开诊和手术也可提供参考。