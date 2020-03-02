湖北联合多家企业启动网约平台 日配送超200万只口罩

日前，湖北省防控指挥部物资保障组联合多家企业启动网约平台，每天在线投放200多万只口罩。市民预约后可以直接配送到家。

记者在武汉市武胜路的天济大药房看到，药店工作人员正在与外卖小哥打包口罩。

据了解，每天10点开始，武汉、黄冈、荆州、孝感等地市民可以登录“腾讯健康”或“宜块钱”微信小程序，限时或登记预约购买口罩。凭身份证等有效身份证明，每人每次可预约购买一盒共50只口罩，30天内可购买1次。

此次投放的口罩均由湖北当地合规生产企业按照国标生产，为提高产能，优先保障供给量，包装简化为每盒50只。为减少拆分包装带来的污染，需要整盒购买。

目前，该网约平台每天在线投放200多万只口罩，随着市民需求量的增加，平台将向湖北全省开放，投放量将提升到每天500万只。（快传号）