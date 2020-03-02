增强必胜之心 奋力攻坚克难

信念与信心，任何时候都至关重要。应对重大挑战、抵御重大风险，尤其需要焕发敢于斗争、敢于胜利的精气神。

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中，强调各级干部特别是领导干部必须增强必胜之心，拿出战胜一切敌人而不被任何敌人所屈服的大无畏革命气魄，勇当先锋，敢打头阵，用行动展现共产党人政治本色。

面对这场来势凶猛的疫情，习近平总书记及时提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，鲜明发出坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的号令，全国上下闻令而动，全力奋战、英勇奋战、团结奋战，彰显了狭路相逢勇者胜的无畏气魄，展现出越是艰险越向前的英雄气概。正是这种重大危机面前坚定昂扬的必胜信念与信心，凝聚着人心、鼓舞着士气、激扬着斗志，汇聚成众志成城抗疫情、风雨无阻向前进的强大力量，推动着疫情防控形势积极向好的态势不断拓展。

大战还在继续，大考还在进行。疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，统筹推进疫情防控和经济社会发展任务艰巨。越是在这个时候，越要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作；越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，增强信心、坚定信心，坚决把新冠肺炎疫情影响降到最低，坚决实现党中央确定的各项目标任务。当此之际，只要我们增强必胜之心、奋力攻坚克难，团结带领人民群众顽强拼搏，就一定能夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来，才是真正的共产党人。今年我国发展面临的风险挑战上升，再叠加这次疫情影响，做好经济社会发展工作难度更大。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，没有时间可等，没有捷径可走，需要逢山开路、遇水架桥的先锋，需要闯关夺隘、攻城拔寨的闯将。各级干部特别是领导干部要以“咬定青山不放松”的韧劲、“不破楼兰终不还”的拼劲彰显必胜之心，用勇当先锋、敢打头阵的行动展现共产党人本色。要自觉做到守土有责、守土担责、守土尽责，决不能畏首畏尾，什么都等上面部署，不推就不动，决不能百般推脱、左躲右闪，甚至临阵脱逃。广大党员干部要充分发挥先锋模范作用，在重大考验面前挺直脊梁，在艰难险阻面前勇往直前，沉下心来、扑下身子，坚持问题导向，盯住难题一个一个去解决，把工作抓实抓细抓落地。

武汉必胜！湖北必胜！中国必胜！这是疫情发生以来，响彻大江南北、长城内外的磅礴声音。从历史中走来，我们对风险和挑战并不陌生，对奋斗和胜利更不陌生。彻底战胜疫情，保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到！

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 01 版）