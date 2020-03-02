广东出台应急收储奖补政策 应对农产品滞销

为保障疫情防控期间“菜篮子”产品稳定供应，经广东省政府同意，广东省农业农村厅、省财政厅2月28日联合印发《2020年广东省家禽水产品收储和蔬菜瓜果收购、贮藏应急补贴方案》(以下简称“方案”)，实施家禽、水产品、蔬菜瓜果应急收储奖补政策，鼓励相关经营主体加大收储力度，集中解决家禽、水产品和蔬菜瓜果积压滞销问题。

据广东省农业农村厅介绍，受新冠肺炎疫情影响，广东省家禽水产品和蔬菜瓜果等重要农产品市场需求疲软，种植、养殖环节积压滞销、价格低迷，企业(合作社、场、户)严重亏损，可能导致行业产能过度压缩，重点农产品价格大起大落等问题。

上述方案提出，自2020年2月14日起至疫情防控结束期间，收储广东省养殖家禽10万只以上、水产品10吨以上的本省收储企业(合作社)，收储采购蔬菜瓜果100吨以上的本省收储采购企业(合作社)，家禽收储每只奖补2元、水产品收储每吨奖补1000元，蔬菜瓜果收储采购每吨奖补200元，其中家禽水产品须入库存放30天以上。据介绍，“养殖家禽”专指从养殖环节收储、达到上市要求的鸡鸭鹅等，“水产品”专指从养殖环节收储、达到上市要求的鱼类、虾类，“蔬菜瓜果”专指种植环节收储采购、达到上市要求的瓜果菜类。

根据该方案，即日起至疫情防控结束1个月内，符合条件的收储采购企业可以向县级农业农村部门进行申报，并提交相关证明材料。根据这一政策，广东全省范围内将最低收储家禽3340万只、水产品43690吨、蔬菜瓜果11.6万吨以上，同时明确了疫情期间广东省各地的最低收储量。

该方案还鼓励广东省各市县自行增加补贴标准，扩大收储规模，从而大大缓解全省养殖、种植企业面临的压力。(记者 程景伟)