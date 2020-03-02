武汉四项措施保供应稳住“菜篮子”“米袋子”
湖北省商务厅近日采取四项保供举措，规范市场秩序，稳住武汉市民的“菜篮子”“米袋子”，以配合实施武汉市严格管控居民外出的抗疫措施。
打通“最后一公里”。为了让物资配送更及时、配送范围更广，武汉投入800余台公交车用于超市到小区的物资配送，并动员社会车辆辅助运输，打通商超到社区 “最后一公里”，实现中心城区物资供应全覆盖。
畅通“最后一百米”。由社区工作人员、下沉干部、志愿者、物业职工组成小分队，负责团购物资接收及分发，畅通社区门口到家门口“最后一百米”。
社区团购多样实惠。针对低收入群体，湖北省商务厅组织各大商超，供应售价10元、重量10斤、至少3个品种的“特价蔬菜包”，投放量逐渐从3万包提升到20万包。同时，以低于市场价15%的价格向市场投放1800吨市级储备肉。近日，白沙洲批发市场还有序开放了三家水产品交易试点，深受市民欢迎。
物资供应个性化。为满足市民个性化购物需求，电商被充分调动起来。目前，武汉市有逾30家电商平台为市民配送生鲜果蔬和生活用品，单日配送量约30万单，线下与线上生鲜配送比例约6：4。（记者郑璐）
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