教育部：“停课不停学”要科学防控近视
为了防控新型冠状病毒肺炎疫情，全国约两亿儿童青少年延期开学，居家自主学习。如何在长时间、大规模的“宅家”行动中落实近视防控指导，保护儿童青少年眼健康，科学推进“停课不停学”，成为一项艰巨挑战。近日，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团（简称“宣讲团”）充分发挥专业和平台优势，从多层面、多渠道积极参与抗击疫情工作，推进综合防控儿童青少年近视工作，保障疫情期间儿童青少年眼健康。据悉，目前，宣讲团专家借助电视、广播、报刊等平台，通过专题节目、专访、短视频等形式，宣传疫情期间眼健康防控，已直接影响人群2000余万。
据介绍，宣讲团成员涵盖眼科、疾控和保健部门专家，高校和教育卫生部门领导、工作人员等，在疫情防控工作中超过半数专家坚守工作岗位，有些奋战在防疫抗疫第一线，多种形式积极参加战“疫”工作。宣讲团成员参与修订教育部《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指南》，组织编写了《上海市中小学校和幼儿园防控新型冠状病毒肺炎疫情开学工作指南（试行）》《上海市高等学校和中等职业学校防控新型冠状病毒肺炎疫情开学工作指南（试行）》，并积极参与疫情防控工作督导等工作。
据介绍，宣讲团还充分利用新媒体平台，制作了《寒假防控近视谨防5个误区》《新型冠状病毒眼科防护全指导》《视光门诊院感防控手册》《儿童青少年居家近视防控须知》等近百个适用于自媒体和新媒体传播的文稿、视频，覆盖各省、市、自治区，总点击量过千万。
与此同时，宣讲团专家发挥专业优势，研判疫情进展趋势，调集优势资源加速推进在线公益问诊平台建设，牵头制定了疫情期间就诊指南，开发上线儿童青少年线上公益问诊平台，定期发布爱眼护眼知识。针对“停课不停学”期间学生电子产品的使用，宣讲团专家积极研讨，通过组织编写《学习网课时如何科学护眼、防控近视》，编制《新型冠状病毒肺炎学生防控读本》近视防控章节等方式，提出了一系列有指导价值的防控措施。
（中青报·中青网记者 樊未晨）
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