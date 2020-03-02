意大利：单日增240例 政府调整确诊标准

一周之内，意大利的确诊病例数已经破千。当地时间2月29日，意大利民防部门负责人博雷利在例行疫情通报中表示，截至当天17时（北京时间3月1日0时），意大利累计确诊新型冠状病毒肺炎病例1128例，较前一天增加240例，其中29人死亡，50人治愈。

博雷利指出，在现有确诊病例中，52%属于无症状或轻症状患者，居家隔离；约10%的患者接受重症监护治疗。意大利疫情较为严重的几个地区，伦巴第、威尼托和艾米莉亚-罗马涅等大区决定继续停课至3月8日。

伦巴第大区政府新闻发言人表示，伦巴第大区新冠肺炎疫情仍处于暴发阶段，大区政府已向中央政府提出建议，要求延长关闭学校及各公共场所一周，以及封锁城镇的隔离措施，彻底阻断疫情向周边城市扩散。

同一天，为避免发生“集体性恐慌”，意大利政府调整了新型冠状病毒肺炎的确诊标准，今后只通报死亡人数、重症病例数及有症状患者人数。对于“只是试剂测试呈阳性”的患者，仍然会上报至意大利政府并进行居家隔离，但是这部分病例数将不再对公众公布。

对此，世界卫生组织执行委员会成员、意大利政府顾问沃尔特·里恰尔迪表示，“阳性病例必须经过国立卫生研究院的进一步确认才能宣布为确诊病例”，而不再是“初步检测就确诊”。（记者 陶凤 汤艺甜）