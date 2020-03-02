日本：确诊近千例 多景区宣布暂停营业

根据日本厚生劳动省发布的最新消息，截至当地时间3月1日19时30分，日本累计确诊新冠肺炎病例955例，因新冠肺炎死亡累计12人。3月1日，北海道、神奈川县、东京都、千叶县等地新确诊8例，在日本国内的日本人和中国游客等累计确诊236例；“钻石公主”号邮轮累计确诊705例；从武汉乘坐包机返回者累计确诊14例。

受疫情影响，日本多个旅游景区均宣布暂停营业。2月29日，东京晴空塔营运单位宣布3月1日-15日暂时停业，拟在3月16日重开；大阪市的市立美术馆、市立科学馆、市立东洋陶瓷美术馆、大阪历史博物馆和市立自然史博物馆，将从2月29日起到3月16日暂时休馆。此前，东方乐园公司已宣布，东京迪士尼乐园和迪士尼海洋2月29日-3月15日期间关闭。

不过，日本首相安倍晋三提出的停课倡议，却引发了一片争议。2月28日，日本文部科学省向各都道府县教育委员会等发出通知，正式要求学校停课。之后，日本《东京新闻》等媒体认为内阁的反应“史无前例，或将造成民众的恐慌”。京都府、滋贺县等多个县的知事于2月28日、29日相继宣布，不会响应日本中央政府要求，停课与否将由当地自行决断。

对此，当地时间2月29日晚，安倍晋三召开记者会，针对日前日本中央政府发布的中小学校停课令请求日本全国的理解和支持。（记者 陶凤 汤艺甜）