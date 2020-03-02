韩国：部分区域采取“最大程度封锁”

据韩国中央防疫对策本部通报，截至当地时间3月1日下午4时，韩国较当天上午9时新增新冠肺炎确诊病例210例，累计确诊病例达3736例。与前一天下午4时相比，一天内新增确诊病例586例，累计18人死亡。

当天，韩国公布了一例出生仅45天的婴儿确诊病例，为韩国年龄最小的确诊感染者。当局称，婴儿父亲是一名“新天地”教徒，2月27日确诊。

“最糟糕的情况是，全国40%的人口可能会被感染（新冠肺炎）……疫情可能会持续到今年底。”据韩联社报道，2月28日，韩国首尔大学医院感染内科教授崔平均（音）在当天的一次座谈会上这样表示。

韩国疫情重灾区大邱市和庆尚北道已经采取“最大程度封锁”。不过，青瓦台发言人康珉硕随后对媒体表示，该“封锁措施”是指尽快寻找并隔离接触病例的人员，阻断疫情扩散及社区传播，但并不禁止交通出入，所以并非所谓“封城”。

韩国共同民主党首席发言人洪翼杓表示，关于“最大程度的封锁政策”，政府还在商讨具体措施，可能会通过行政命令的方式尽可能减少人们的活动。

大邱市出现了床位紧缺的情况。据SBS 2月29日报道，大邱地区得到确诊的新冠肺炎患者，目前有1300多名没能住院而只是被隔离。（记者 陶凤 汤艺甜）