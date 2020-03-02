部分暂停 北京76所医院保留发热门诊

3月1日，北京市召开疫情防控新闻发布会，会上透露，近期，北京市调整优化全市医院发热门诊，保留76所医院的发热门诊，暂停部分发热门诊的对外服务。

北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，2月21日，北京疫情防控领导小组医疗保障组发布了《调整优化医院发热门诊 北京市76所医院保留发热门诊》，自2020年2月22日0时开始，调整优化全市医院发热门诊，保留76所医院的发热门诊，暂停部分发热门诊的对外服务。

经专家评估，2月27日0时起，昌平中西医结合医院发热门诊暂停接诊。调整优化一周以来，全市医疗机构发热门诊进一步优化就诊流程，加强发热门诊管理，对医务人员做好院内感染防控进行再培训。目前，发热门诊就医秩序平稳，暂停接诊的机构做好了停诊公示及患者引导，保留的发热门诊已在高德、百度地图更新了导航信息。一周来，全市发热门诊总量2万人次，发现疑似病例145例，起到了疫情前哨作用。

高小俊表示：“请广大市民及时了解居住地、工作地所在辖区的发热门诊位置，每日监测身体状况，如出现体温超过37.3℃、干咳、咽痛等症状，请尽快就近到发热门诊就诊。”他提醒，在就诊过程中要全程做好个人防护，戴好口罩，配合医院工作人员的引导，主动告诉医务人员近期是否到过疫情地区或者确诊病例的场所，有无与发热、咳嗽等症状的患者近距离接触史，便于医务人员准确判断病情，采取及时适宜的诊疗措施。

疫控工作启动以来，北京已建成涵盖市区街居四级管理体系的“疫情跟踪数据报送系统”，同时以此为基础，迅速上线“京心相助”和“京心相护”等疫情防控小程序，综合形成覆盖社区、楼宇等不同场景的疫控信息化服务保障平台。2月29日24时，平台迎来一名新成员——“北京健康宝”，新成员的加入，将为防疫防控工作提供更加有力的支撑。

什么是“北京健康宝”？北京市经信局副局长潘锋在会上介绍，简单来说，“健康宝”是一个方便个人查询自身防疫相关健康状态的小工具，所有在京及进（返）京人员均可使用。具体来说，可以打开微信、支付宝，搜索“北京健康宝”小程序，仅需在首次使用时输入姓名、身份证号，并进行人脸识别，即可查询自身健康状态，查询结果包含“集中观察”“居家观察”以及“未见异常”三种状态，分别用红色、黄色以及绿色进行标识，详情可以在状态结果页查看。由于疾控数据每日24时周期性更新，所以，查询结果的有效期截止到当日24时，有效期内，市民的状态信息随时可得。之后，需要再次刷脸获取（但不用再输入姓名和身份证号），这样做的另一个考虑就是要最大限度地确保信息安全。

潘锋表示，未来一周内，“健康宝”还将推出“他人代查”功能，解决小孩、老人等没有手机的问题；同时，针对港澳台及外籍人员，也将尽快推出除身份证之外的其他证件查询服务。“健康宝”的查询结果可以作为复工复产、日常出行的防疫相关健康状态参考。

下一步，北京将加强与天津、河北的联动，积极推动防疫相关数据的共享，保障“北京健康宝”与天津、河北地区相关服务的互通互认，为三地联防联控提供技术支撑。

在北京最新的疫情信息方面，据北京市疾病预防控制中心副主任庞星火透露，2月29日，北京市报告2例自伊朗入境的新冠肺炎确诊病例，均为2月26日宁夏确诊病例丁某某在伊朗期间的密切接触者。截至目前，2名确诊病例的所有密切接触者均已集中隔离医学观察。

北京市疾控中心提示，鉴于境外部分国家疫情正处于上升期，无论身处国内或境外，都要关注卫生部门的健康提醒，不聚会，不聚餐，勤洗手，戴口罩，认真做好个人防护，减少感染机会。如接触了新冠肺炎病例，应向当地卫生部门报告，并就地进行健康观察和监测，不能乘坐公共交通工具旅行，避免对其他人员带来风险。（记者 陶凤 彭慧 吕银玲）