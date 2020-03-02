防范输入性风险 国际航班入境前预排查

近一周来，全国新冠肺炎治愈出院比例达52.1%，疫情防控总体形势持续向好，救治压力正在减轻。不过，中国境外新增病例已经连续4天超过了中国境内，防范疫情跨境传播成为当前防疫工作的一大重点。

3月1日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法有效防控海外疫情输入的有关情况。国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛直言，国家移民管理局已经把防范海外疫情输入风险作为当前最重要的一项任务来抓，即从各个环节全流程加强防范海外疫情输入工作。

提前排查疫情重点国家人员

连日来，受全球多国新增病例快速上升影响，世界卫生组织已将新冠肺炎疫情全球风险级别由“高”上调到“非常高”。

对于可能出现的国外输入性病例风险，刘海涛谈到，在国际航班抵达前，国家移民管理系统开展了大数据分析。对来自疫情重点国家和地区的有关人员提前进行预排查，将排查出的结果等情况通报海关检疫部门。

“在国际航班入境以后，边检机关依法依规严格入境人员检查，发现在海外疫情突出地区有过旅行史、居留史的人员，将迅速通报给海关的检疫部门进行检查检疫。同时，移民管理部门还主动将相关国家和地区人员出入境的信息及时通报给人员入境地的属地政府和有关部门，为他们有针对性地开展疫情的排查管控提供信息的支持。”刘海涛表示。

外交部领事司司长崔爱民在发布会上指出：“当前海外疫情在不断地变化，我们会密切关注海外疫情的发展，根据情况和形势变化，加强与有关国家的沟通协调协商，减少一些不必要的跨国旅行活动。”他强调，目前看，中外人员交流的秩序总体上还是比较通畅的，没有太大的障碍。

对于外国人入境管理，崔爱民透露，根据疫情发展情况，中国地方政府还将及时动态调整对外国来华人员入境后的防控措施。“我们对外国公民和本国公民一视同仁，无差别地执行相应措施，并且会充分照顾当事人的合理关切，尊重他们的宗教和风俗习惯。希望疫情严重国家的人员在来华时能够充分理解并且积极配合中方的相关防控举措，共同防范好疫情相关风险，维护好自己和他人的健康安全。”

全面启动健康申报制度

随着疫情输入性风险的加大，海关在疫情防控、特别是防范疫情的跨境传播中责任重大。

对此，海关总署卫生检疫司司长林伟表示，在“内防输出、外防输入”原则下，海关总署采取了多项措施严格口岸防控。

例如，海关总署全面启动了健康申报制度，要求所有出入境人员进行健康申报，海关在口岸对申报内容进行审核，严格排查相关症状，在两周内旅行史以及相关接触史。申明卡也被随即翻译成了10种以上语言；同时，海关总署开发旅客指尖服务小程序，实现“网上报，码上通”。

为了防止疫情输入，海关对所有出入境人员严格实施“三查、三排、一转运”这样的检疫措施。其中，“三查”即百分之百查验健康申报，全面开展体温监测筛查，严密实施医学巡查；“三排”即对“三查”当中发现的有症状的，或者是来自于疫情比较严重的国家或地区，接触过确诊病例、疑似病例的人员，实施流行病学排查、医学排查以及实验室检测进行排查。

“一转运”，即对“三查”中判定的确诊病例、疑似病例、有症状人员、密切接触者四类人员一律按照有关规定落实转运、隔离、留观等防控措施。同时，海关总署还根据境外目前发生的埃博拉、拉沙热重大传染病，在口岸进行严格的入境检疫，防止造成疫情叠加。

在强化联防联控机制方面，海关总署与各成员单位通力协作，及时修订口岸防控技术方案；健全信息共享机制，打通信息交流的渠道，共享数据资源；健全联合处置机制等，构建多层次、全链条、立体化的防控体系。

已接回1314名海外中国公民

由于部分国家的疫情扩散，在已确诊病例较多的韩国、日本、意大利和伊朗等国，还有不少的华侨和留学生等人员。对此，崔爱民指出，目前，疫情比较严重的国家尚未完全断绝与外界的公共交通，中国在当地人员可选直航或中转绕道方式回国。希望在当地的中国公民能够积极配合驻在国疫情防控措施，加强自身的防护。

“针对我国公民在海外滞留问题，民航局建立了国际航班计划协调机制，每周协调中外航空公司编排航班计划，为中外旅客往来和物资运输提供必要的运输保障。”中国民航局飞行标准司司长朱涛介绍。

“我们将根据疫情变化，与我国驻外使领馆保持密切联系，如有需要，将及时安排加班或包机接回我国在外公民。”朱涛说。

据悉，当前中国政府已先后派出10架次航班前往多个国家，接回1314名中国公民。

同时，中国政府积极联系有关航空公司，为滞留中国公民办理改票、改道等手续，安排他们回国；同时，积极协助特区政府，从日本接回“钻石公主”号上的近200名港澳特区居民。

而对于已经在当地确诊患病的中国公民，驻外使领馆将及时探视，跟进治疗情况，要求外方全力加以施救。此外，外交部“12308”24小时热线服务电话持续保持着高效运转，在疫情较严重时期，日均人工接听各类求助电话达1000通以上，为海外同胞提供咨询服务。

此外，针对部分国家和地区疫情蔓延的情况，民航局制定了分区分级差异化疫情防控措施，综合所在国或所在地的疫情形势、航班运行特点等多个指标，区分航班运行风险，实施差异化管理。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

回应关切

韩国来华航班“一票难求”？航班有所减少

此前有消息称，疫情期韩国来华人数急剧攀升，班机“一票难求”。对此，刘海涛回应指出，自韩国来华人数虽略有增加，但并未出现太大波动。

据介绍，国家移民管理局对最近这一段时间中韩人员之间的往来情况做了统计和分析，2月23日，韩国政府宣布将新冠肺炎疫情的防控等级提升到最高级。监测数据显示，自2月23日至今，来华韩国公民入境数量为日均1300人。“从数据分析的结果看，航班满座的情况与疫情发生以后各个航空公司压缩了航班的数量有关，航班数量的减少导致机票紧张。”

刘海涛表示，从近期自韩国入境人员的成分来看，中国内地居民占比约七成，目前尚未发现有大量的韩国人涌入我国的情况。

此外，朱涛补充指出，近期，韩国、日本疫情发展迅速，对中韩、中日的国际航空运输市场形成了冲击，中外航空公司根据市场需求和疫情形势，减少了部分航班。

本周，中韩、中日航班总量已分别减至320班和380班，预计下周将减至每周276班和263班。

朱涛表示，中国民航已采取一系列措施防止疫情通过航空器扩散传播，例如加强航空器、机场通风消毒，做好出入港旅客体温检测，加强包括机组、安检人员在内的一线人员个人防护和健康管理，及时发布针对航空公司和机场的防控指南等等，取得了良好的防控效果。“同时，我们将防控技术指南提供给了韩国、日本等相关国家民航主管部门和运行单位，供其参考使用。我们正在与相关国家进行商谈，在防疫措施形成统一的技术标准，采取同样水平的防控措施，共同防止疫情传播。”朱涛说。