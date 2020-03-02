11例新冠肺炎去世患者完成遗体解剖 已为临床提供指导

在2月29日举行的中国国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前已有11例新冠肺炎去世患者完成遗体解剖，已为临床提供指导。

王贵强称，新冠病毒感染是一个新发传染病，其发病机制、病理特点、组织学损伤等一系列问题尚不太清楚，病理解剖工作对回答这些问题至关重要。根据11例遗体解剖的初步结果，“大体上可以看到痰栓、肺部病变和血栓的形成，对我们临床已经有一定的指导价值。”

王贵强指出，病理解剖从大体标本到组织学、再到分子病理学以及病原学还有很多工作要做，现在病理专家和临床专家正一同讨论解剖结果。单纯的病理结果只是从病理上看到的，一定要结合临床和病人的既往疾病情况来做综合判断，以此来判断病人死因到底是新冠病毒感染、其他基础病，还是炎症因子风暴。这些数据很快就会出来，供临床治疗决策做重要参考。

自2月16日华中科技大学同济医学院法理学教授刘良带领团队开展第一例新冠肺炎死亡病例病理解剖以来，截止到2月25日，国内专家已完成11例新冠肺炎死亡病例的病理解剖。其中，华中科技大学团队完成了9例，中国科学院院士卞修武和上海交通大学医学院附属瑞金医院团队完成了2例。

据了解，遗体解剖在控制流行病蔓延过程中的重要性，在2003年SARS爆发时就已经有所印证。当时国内专家普遍认为衣原体是其病原体，直到第一军医大学病理学家丁彦青教授对SARS死者解剖后，才得到强有力的证据支持了广东专家组提出的“非典型病毒，不是衣原体”感染的论断，将抗击非典战役引入新的阶段。(李京泽)