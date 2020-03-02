国家卫健委：3月1日0—24时新增确诊病例202例 累计治愈出院病例44462例

人民网北京3月2日电（董童）国家卫生健康委于2日在官网发布的《截至3月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例202例，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。当日新增治愈出院病例2837例，解除医学观察的密切接触者8154人，重症病例减少255例。

情况显示，截至3月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例32652例（其中重症病例7110例），累计治愈出院病例44462例，累计死亡病例2912例，累计报告确诊病例80026例，现有疑似病例715例。累计追踪到密切接触者663240人，尚在医学观察的密切接触者46219人。

湖北新增确诊病例196例（武汉193例），新增治愈出院病例2570例（武汉1958例），新增死亡病例42例（武汉32例），现有确诊病例30543例（武汉25903例），其中重症病例6872例（武汉6225例）。累计治愈出院病例33757例（武汉21185例），累计死亡病例2803例（武汉2227例），累计确诊病例67103例（武汉49315例）。新增疑似病例80例（武汉70例），现有疑似病例527例（武汉340例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例148例：香港特别行政区98例（出院36例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院8例），台湾地区40例(出院12例，死亡1例)。