安徽无为干群献血援助湖北抗疫
受疫情影响，湖北省医疗用血非常紧缺，2月21日安徽支援湖北40万毫升血液，为此市内医疗用血异常紧张。为尽快筹集医疗用血及支援湖北的预备用血，安徽省无为市陡沟镇精心组织并开展了2020年新春无偿献血行动。
2月24日上午，陡沟镇组织各村（社区）、机关、镇直单位干群开展无偿献血。截至2月24日下午2点，陡沟镇共组织无偿献血志愿者400余人次，成功献血186人次，累计献血37200毫升。
为避免聚集性献血，陡沟镇科学部署，超前研判，采取分批次错峰献血、严格消毒、现场调度等有效措施，保证了本次无偿献血的有序进行和良好成效。同时，准备了休息室和预检室，按照安全、有序、高效的原则，进行候检、预检、献血、观察等工作。
在本次无偿献血中，陡沟镇党员干部率先垂范，镇党委书记伍勇兵、副镇长靳钰等镇村干部纷纷参与，用大爱驰援湖北。（杨婷文）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn