境外媒体：新冠肺炎疫情全球扩散

韩国伊朗意大利成蔓延中心地

境外媒体称，按照各国的官方数据，截至格林尼治时间2月28日17时，2019年12月出现的新冠病毒已经造成2870人死亡，在59个国家和地区一共感染了8.4万多人。

据法新社2月28日报道，撒哈拉以南非洲地区首个新冠肺炎病例出现在尼日利亚。

在巴西之后，拉丁美洲第二个国家在2月28日发现了病例：墨西哥确诊首批新冠肺炎患者，他们最近都去过意大利。

报道称，在中国之外，韩国、伊朗和意大利成了新冠肺炎疫情蔓延的中心地。

又据路透社2月28日报道，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，伊朗疫情可能比人们意识到的更糟。世卫组织的一个团队预计将在3月1日或2日抵达伊朗。

日本计划在7月主办2020年奥运会，但瑞安表示，相关方正在就是否按计划举办奥运会进行讨论。

——来源：参考消息网

韩国新增210例确诊病例，累计确诊3736例

韩国中央防疫对策本部3月1日通报，截至当地时间1日下午4时，韩国较上午9时新增210例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达3736例。

截至目前，韩国死亡病例累计18例。与前一天下午4时相比，一天内新增确诊病例586例。

韩国新冠病毒确诊病例2月26日超过1000例，仅时隔三天便突破3000例。自1月20日境内首次出现确诊病例以来已过40天。

——来源：环球网

在华外国学者：

中国将在这场伟大战斗中变得更加强大

我在中国已经12年多了，从未见过像现在这样不寻常的情况。由于新冠肺炎疫情的严重性，我们不得不采取主动隔离措施。几乎整个中国都是如此。这是必须做的，也是人们自愿做的。

虽然对疫情感到忧心，但我们没有绝望。我们团结在一起，以各自的方式努力着，以尽快克服这一巨大困难。

毫无疑问，中国将很快赢得这场与疫情的伟大战斗，并将变得更加强大，中国人民将更加坚强！

——浙江外国语学院教授Jose Medeiros da Silva

——来源：新华网

中国驻美使馆全力推动中美合作抗疫

近期，中国驻美大使馆通过美国主流媒体和社交媒体平台积极介绍中国抗击疫情的情况。驻美大使崔天凯接受哥伦比亚广播公司等多家媒体采访，并在《今日美国报》发表署名文章，介绍中国举国动员抗疫努力和成效，呼吁美方各界科学理性看待疫情，客观公允评价中方抗疫努力。

为配合国内科技创新支撑疫情防控工作，使馆始终与美国卫生主管部门密切沟通，广泛走访美国公共卫生科研管理部门、研究机构和生物医学学术团体，分享国内提供的有关疫情资料，与美国专家就对疫情的研判以及有关疫苗、药物、诊断、防护等有价值的科研项目进行交流。

——来源：新华社

（本报编辑石畅、韩维正整理）