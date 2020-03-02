这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。对我们来说，这是一次危机，也是一次大考。

经过艰苦努力，目前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。实践证明，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。综合起来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的，一定能够实现今年经济社会发展目标任务。

加强党对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的领导。能不能打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，是对各级党组织和党员、干部的重大考验。各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地，让党旗在疫情防控斗争第一线高高飘扬。

变压力为动力、善于化危为机，有序恢复生产生活秩序。要落实分区分级精准复工复产。非疫情防控重点地区分区分级制定差异化防控策略。低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序。中风险地区要依据防控形势有序复工复产。高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。随着疫情防控形势持续向好，符合条件的省份要适时下调响应级别并实行动态调整。要推动企业复工复产，以此为契机，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。要不失时机抓好春季农业生产，确保农业生产不误农时。

切实保障基本民生。坚决完成脱贫攻坚任务。要落实“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制，保障主副食品供应。密切关注疫情对市场供求的影响，做好居民生活必需品保供调度，防止物价过快上涨。保持疫情期间基本民生服务不断档，鼓励同群众生活密切相关的服务业有序恢复营业。要统筹做好其他疾病患者医疗救治工作。要强化对困难群众的兜底保障。今年脱贫攻坚要全面收官。要努力克服疫情的影响，必须再加把劲，狠抓攻坚工作落实。加快建立健全防止返贫机制，对因疫情或其他原因返贫致贫的，要及时落实帮扶措施，确保基本生活不受影响。

强化“六稳”举措，加大政策调节力度，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。要加大宏观政策调节力度。宏观政策重在逆周期调节，节奏和力度要能够对冲疫情影响，防止经济运行滑出合理区间，防止短期冲击演变成趋势性变化。要全面强化稳就业举措，实施好就业优先政策，根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业并举，提高政策精准性。要稳住外贸外资基本盘，保障外贸产业链、供应链畅通运转，稳定国际市场份额。扩大金融等服务业对外开放。继续优化营商环境，做好招商、安商、稳商工作，增强外商长期投资经营的信心。

艰难困苦，玉汝于成。正如习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中指出的，有党中央的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有强大的动员能力和雄厚的综合实力，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，我们一定能够战胜这场疫情，也一定能够保持我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

（作者为本报评论员）