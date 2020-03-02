当前，中国新冠肺炎疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，经济社会发展加快恢复，中国政府和中国人民所作的努力得到国际社会积极评价。面对疫情，中国展现负责任大国担当，赢得海外网友称赞。

美国网友@Lma Idries：中国努力应对疫情，全球有目共睹。我们不会忘记中国政府、医护人员，以及每一位自我隔离的中国人民所付出的巨大努力，他们为世界争取了宝贵的时间。

印度网友@Sam Karthik：我现在生活在江苏省苏州市，这里已经连续多日没有新增病例了。中国人民全体动员，有效遏制了疫情的快速蔓延，各地正在积极有序复工复产。中国政府的一系列决策和行动，一如既往展现中国对国际社会的担当。谢谢你，中国。

英国网友@Mechelle Blair：面对疫情，中国充分展现强大组织动员能力，疫情防控逐步取得积极成效，体现大国的责任与担当，也为全球应对疫情提供宝贵经验。

越南网友@Dong Tran：从这次疫情应对中，我们看到了中国迅速、高效的行动力。中国不仅正有效防控疫情，还在努力保障经济的稳定和发展。越南与中国关系密切，我期待中国尽快战胜疫情，也欢迎更多中国人来越南做生意和旅游。

加拿大网友@Ian White：在医疗救护、隔离措施等很多方面，中国抗击疫情的举措史无前例。持续更新的相关数据也证实，这些做法成效斐然。中国切实履行保障人民生命安全和身体健康的责任，为全球疫情防控注入信心。

荷兰网友@Max Waterman：我目前就在北京。出门时你会看到，每一个普通人都自觉佩戴口罩，社区、超市等地都有专人登记出入、测量体温。这只是中国抗击疫情努力的一个缩影。这些负责任的举措让我感到十分安心，为每一个中国人的努力点赞。

贝宁网友@Koko Tozo：只有身在中国，你才能真正体会到全中国人民抗击疫情的决心和力量。我现在在北京一所大学读书，校方告知我们尽量不要出门，如果我们出门买东西会有人给我们测量体温，不出门的话会有工作人员帮我们买回来。我惊讶于这样的应对和组织协调能力。我们身边的许多人都在为这场战斗作出贡献。希望所有人都好，中国加油！

澳大利亚网友@Peter Bradbury：最令我感到惊叹的是，中国在如此短的时间里，迅速采取一切必要和有效措施抗击疫情，并对经济社会发展作出一系列安排部署。这既体现了中国政府的高效和担当，也归功于疫情防控工作中每一个普通中国人的努力。

（本报记者 程是颉整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 03 版）