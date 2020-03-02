豁得出来 冲得上去
朱 伟
职务不高，担子不轻；权力不大，责任不小。他们是驻村第一书记，身处脱贫攻坚一线，和贫困户打成一片；不知疲倦的脚步，换来特色产业的进步；义不容辞的责任，赢得乡里乡亲的信任。
这个春天，各地的驻村第一书记格外忙。
危难关头豁得出来。疫情来袭，冲锋在前。备好防控物资，走访困难农户，落实防疫要求……他们以一往无前的勇气守护村民健康，用尽职尽责的担当彰显党员本色。
关键时刻冲得上去。脱贫攻坚，时不我待。他们帮助贫困户外出务工，发展乡村扶贫产业，提高村民就业技能，协调改善基础设施，持续努力促进农民增收……
疫情防控，一刻不放松；脱贫攻坚，丝毫不懈怠。驻村第一书记的身影格外引人瞩目。
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 10 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn