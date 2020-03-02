职务不高，担子不轻；权力不大，责任不小。他们是驻村第一书记，身处脱贫攻坚一线，和贫困户打成一片；不知疲倦的脚步，换来特色产业的进步；义不容辞的责任，赢得乡里乡亲的信任。

这个春天，各地的驻村第一书记格外忙。

危难关头豁得出来。疫情来袭，冲锋在前。备好防控物资，走访困难农户，落实防疫要求……他们以一往无前的勇气守护村民健康，用尽职尽责的担当彰显党员本色。

关键时刻冲得上去。脱贫攻坚，时不我待。他们帮助贫困户外出务工，发展乡村扶贫产业，提高村民就业技能，协调改善基础设施，持续努力促进农民增收……

疫情防控，一刻不放松；脱贫攻坚，丝毫不懈怠。驻村第一书记的身影格外引人瞩目。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 10 版）