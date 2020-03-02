六部门印发指导意见
有序推动个体工商户复工复产
人民网北京3月1日电 （记者罗珊珊）为帮助个体工商户应对疫情冲击、尽快有序复工复产、稳定扩大就业，市场监管总局、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、商务部、人民银行等六部门近日印发《关于应对疫情影响 加大对个体工商户扶持力度的指导意见》。
意见指出，要帮助个体工商户尽快有序复工复产。按照分区分级精准复工复产要求，分业态、分形式有序推动个体工商户复工复产。采取灵活就业政策，促进快递等行业尽快复工复产。
要降低个体工商户经营成本。加大资金支持力度，引导金融机构增加3000亿元低息贷款，定向支持个体工商户。疫情期间，对个体工商户参保缴费实行减免和缓缴政策，允许延期办理参保登记。2020年3月1日至5月31日，对包含个体工商户在内的小规模纳税人实行增值税减免政策。减免个体工商户疫情期间有关认证认可、检验检测费用。鼓励各地结合实际减免个体工商户房租。
要方便个体工商户进入市场。为个体工商户提供便捷高效的服务，做好营业执照和有关许可审批衔接，延长申报年报时间。进一步释放经营场所资源，建立完善个体工商户经营场所负面清单管理制度。对从事群众基本生活保障的零售业个体经营者，进一步拓宽其活动场所和时间，依法豁免登记。
要加大对个体工商户的服务力度。保障个体工商户电气供应，今年上半年，对存在困难的个体工商户实行“欠费不停供”，对相关行业个体工商户阶段性降低用电、用气成本。
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 02 版）
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