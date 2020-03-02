连续三十一天无新增确诊或疑似病例
西藏坚决打赢疫情防控阻击战
人民网记者 袁 泉 徐驭尧
记者从西藏卫健委获悉：截至2月29日24时，西藏连续31天无新增确诊或疑似病例。随着一批水电基础设施、物流、制药等企业的复工和备春耕工作的有序展开，一手抓疫情防控工作，一手抓发展稳定生态，西藏对打赢疫情防控阻击战充满信心。
2月12日下午，西藏唯一一例新冠肺炎的确诊病例张某某治愈出院。“医护人员4小时轮班一次，24小时密切关注病情变化。”自治区第三人民医院院长平措扎西告诉记者，从病人1月25日入院以来，共安排158名医务人员参与一线救治。作为疫情防控定点发热门诊，自治区人民医院仅用12小时就建成规范化发热门诊。
随着首例新冠肺炎患者确诊，1月29日西藏启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应。
西藏全区旅游景区暂停接待游客，各类营业性演出活动全部停止；各级公共图书馆、文化馆（站）暂行闭馆；拉萨市星级宾馆及家庭旅馆暂停营业。在拉萨火车站、贡嘎机场等交通枢纽，工作人员对所有进藏旅客进行体温检测。雁石坪检查站，是全国海拔最高的一级公安检查站之一。站长索朗扎西介绍，1月24日起公安干警、医务人员24小时在岗坚守，严控输入性风险。
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 02 版）
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