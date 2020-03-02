党员干部坚守一线
新疆抓实抓细强化社区防疫
人民网记者 杨明方 阿尔达克
“只有到现场去，才能眼见为实、心中有底。”2月15日，新疆维吾尔自治区纪委监委和兵团纪委监委派出7个联合督导组，对全区各地州市、县市区及兵团各师团开展疫情防控全覆盖督导检查。2月17日，自治区纪委书记杨鑫等一行三人对乌鲁木齐市、昌吉市疫情防控落实情况进行暗访。
小区封闭，社区服务不封闭。“大家记得多通风，有问题请第一时间联系我们。”近日，在乌鲁木齐市水墨龙城小区的居民群里，每天都有社区干部发来的消息；居民有需求，社区干部“有呼必应”……
疫情发生以来，新疆2800多个社区的7.6万多名社区党员干部、9000多个村的6.4万多名农村党员干部，以及1.2万多个“访惠聚”驻村工作队的7.8万余名驻村干部和第一书记，始终坚守在疫情防控一线。新疆阜康市阜新街道阜新苑社区有一支“社区娘子军”，28岁的社区干部王梦琦就是其中一员。作为一名退役女兵，她化身“代购”“送菜员”“管家”……细致入微做好为民服务工作。
众多志愿者也加入到社区抗疫工作中。阿克苏市英巴扎街道里有个“老党员志愿队”，他们有的从家中拿出测温仪、口罩、消毒液等无条件捐助给社区使用，有的就近就地帮助困难家庭、空巢老人、残障人士等。“做了一些力所能及的事，特别有意义。”老党员麦麦提·依明说。
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 02 版）
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