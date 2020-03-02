您的家人，我们守护！

新冠肺炎疫情发生后，武汉当地数万名医务工作者争分夺秒、夜以继日奋战在战疫一线。为避免病毒感染家人，许多医务工作者一个多月一直未能回家。他们也是父母的孩子、孩子的父母，家人是他们心中最大的牵挂：小区封闭管理了，家里人买菜买药有困难吗？孩子学习需要帮助吗？

2月17日以来，武汉市党员干部向所有一线医务工作者家属送温暖、送服务，为医务工作者解除后顾之忧。

送菜送药

家人生活有保障

“张爹爹，您最近还好吧？有什么需要尽管吩咐！”“谢谢您给我送来救命药！”“您的家人冒着生命危险在一线救死扶伤，我们做的这些微不足道！”2月24日，武汉市妇联下沉社区党员刘世斌来到居民张大忠家中，专门送来口罩和一些常备药品。

他们的特殊缘分要从2月20日说起，当天，青山区白玉山街同心社区接到居民张小丽焦急的电话：“我爸爸患有严重的糖尿病，每天都要注射胰岛素，今天胰岛素只剩最后一支，如果停止注射，会有生命危险！”武汉市妇联下沉社区干部周蔼鸿说：“我们之前了解到，张小丽的两个小姑子都是武钢第二医院的护士，她们已经在一线奋战一个多月没回家了。白衣战士的家人，我们一定要照顾好！”

周蔼鸿马上出发，到社区附近药店寻找，可是都没找到指定品牌的胰岛素。刘世斌主动请缨：“我开车去找！”他驾驶私家车辗转青山、武昌、洪山等区的十几家药店，最后到一家大药房才找到。行程表显示已行驶160公里。当他把救命药送到张爹爹手上时，张爹爹很感动。

一开始，社区工作者和下沉干部主要负责给辖区困难群众送菜上门。现在，医务工作者家庭也成了“重点关注对象”。

“我们社区就在武汉市第四医院旁边，小区里住了不少医务工作者。我们走访后发现，28户人家有医务工作者，我们把他们全部列入重点服务的名单。”硚口区韩家墩街万人社区党委书记辛正文说。“医务工作者战斗在最前线，用自己的生命保护我们，我们怀着崇敬的心情关心他们的家人。我对口帮助的罗爹爹，女儿、女婿双双上了前线，每隔两三天，我就会给他送菜上门。”武汉市农业农村局的下沉干部唐德文说。

师生结对

孩子学业不掉队

“你们的支持与鼓励，让我们更加有了在一线坚持下去的信心和动力！”武汉大学第一附属小学学生杨杨的妈妈，是华中科技大学协和医院的一名医务工作者。疫情发生后，她主动请战到一线支援，从大年三十至今已有一个多月没回家。工作间隙，她最牵挂的就是孩子。这几天，班主任剪辑了一段母子对话的视频发给杨杨妈妈，她看完后感动得泪流满面。

常青树教育集团的学生小雪今年要参加中考，她的妈妈是武汉市第八医院的护士，从1月29日紧急奔赴一线后，就再没回过家。小雪妈妈在电话里告诉班主任申丹玉老师，她最担心孩子学习成绩受影响。申丹玉和小雪结了对子，不仅随时随地解答她的学习问题，还常常激励她，“你一定会很优秀，像妈妈一样，疫情打不倒她，也打不倒你！”

据武汉市教育局紧急摸底统计，目前武汉市中小学、幼儿园中，有1.8万名学生的父母在一线战疫。按照市教育局要求，2月19日，全市教师已完成“师生结对”工作，全面关心这些白衣战士的孩子。

上门慰问

亲属内心不孤单

“张华芳等两位同志：你们好！你们知道吗？当我接到你们电话，心就像从雪地里忽然到了火炉旁，有了最信赖的人。我去年因为突发性心绞痛半夜去医院抢救过，女儿一直很担心我，一下班就跟我视频。我对女儿更担心！我孤零零的一个人，每天只能睡三四个小时，一个月了有谁能体会我的心？面对这场没有硝烟的战争，我只能默默支持她。”

2月23日，刚刚从洪山区余家头社区胡婆婆家出来，洪山区代销联社办公室主任张华芳就接到胡婆婆饱含真情的短信。胡婆婆的女儿是武汉市第三医院光谷院区感染科护士，已在前线奋战一个月。“22日起，我们下沉党员工作队开始上门慰问医务工作者家属，走了好几家，都是一起感动流泪。这些默默支持武汉保卫战的家属，实在太伟大了，也太需要心理抚慰了。”张华芳说。

19日起，武汉各地各单位开展了为医务工作者家庭发放“健康关怀包”等活动。党员干部的走访，不仅送去了慰问，更温暖了他们的心。

真情大爱正在默默传递。“你们在为党和国家辛劳，为中国加油，为武汉加油！谢谢你们！”胡婆婆说。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 02 版）