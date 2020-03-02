孙春兰组织中央指导组召开医疗队代表视频会议
切实发挥支援湖北医务人员火线上的中流砥柱作用
新华社武汉3月1日电 （记者赵文君、胡浩）为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，今天下午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰组织中央指导组，召开支援湖北340多支医疗队代表视频会议，强调进一步加强支援湖北医疗队工作，发挥医务人员火线上的中流砥柱作用，坚决打赢武汉保卫战、湖北保卫战。
来自6个支援省市和军队有关部门的负责同志，以及在汉医疗队、受援医院代表介绍了参加救治和对口帮扶等工作情况。孙春兰充分肯定了支援湖北的一线医务人员、各省区市医疗队的突出贡献。她强调，党中央作出支援湖北抗击疫情的重大决策，全国各地闻令而动、迅速响应，广大医务人员争相报名、慷慨以赴，短时间内超过4万名医务人员驰援湖北，彰显了我们的制度优势，也探索形成了抗击新冠肺炎的中国方法，赢得国际社会的广泛赞誉。当前疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但湖北、武汉的疫情依然严峻复杂，要把救治工作作为突出任务，优化医疗资源配置，加强医务人员安全防护，严格落实津补贴等各项激励政策，做好生活服务保障，使医疗队始终保持昂扬斗志投入抗疫斗争。广泛宣传一线医务人员的感人事迹，在全社会激发正能量，坚定抗击疫情的必胜信心。
上午，中央指导组前往硚口区社会福利院、武汉女子监狱查看疫情防控工作，强调要切实加强人员密集的特殊场所防控工作，隔离、救治等各项措施要精细精准、落实到位。
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 02 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn