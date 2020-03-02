王菁康复了！从院长到科室护士，得到这个信息，无不感到欣慰，大家都长舒一口气。当这个信息在她的“同学群”里公布时，立即也引起一阵欢呼：王菁胜利了！一束束鲜花，一双双鼓掌的大手，只要手机里有的图片，全都献出来。

王菁，武汉市第八医院呼吸科主任，一位勤奋敬业的医生。

半个月前，她接到检查结果时，顿时感到头顶愁云笼罩。病毒把它的这个“强硬对手”击中了。

隔离治疗，是她的唯一选择。但她所在医院的病房已经住满。还有更严峻的情况，那些天前来要求住院的新冠肺炎患者迅速增加，而他们是以治疗肛肠疾病为主的专科医院，呼吸科包括她在内仅有六个医生，其中30多岁的小江虽是“壮劳力”，可她家中五人有三人被感染，她不得不在家隔离观察。王菁想，自己如果再从岗位上撤出，呼吸科室实在无法维持。

于是，她向院里提出，将自己那间六七平方米的办公室改为病房，让她“就地”隔离治疗。因为，她的办公室对面，就是他们科室的医生办公室，而里面的小卫生间又紧挨着重症病房，所以，她在这里仍然可以联络“医患”双方，发挥作用。而且，医护人员穿上防护服后，不能携带手机，这种“隔墙对话”正好切合现实情况。医院听了她的理由后，同意了她的申请，并根据她的建议，指定一位副主任医生牵头科室工作。

王菁不能再像过去那样和同事们一起出入病房了，但她依然想方设法帮助大家解决医疗方面的技术难题，为大家分担压力。只要住进新的患者，她都会参与制定治疗方案。中老年人染上新冠肺炎的比例比较高，而他们当中很多人都有过其他病史，有的心脏病患者带着七八种药来住院，究竟使用哪些抗病毒药物才能避免药物冲突？因此，正确的医治方案很重要。她说，病毒把我击中，正好也让我静下心来思考怎样对付它。

有一次，值班医生发现一位年过七旬的重症患者凝血指标异常，很可能导致出血。护士赶过来告诉王菁。王菁熟悉这位患者的病情，知道他以前做过心脏瓣膜置换手术，每天还必须服用华法林抗凝。王菁就让医生调整用药，使这位老人的各项指标很快恢复正常。

这样，每次都是同事在外面提问，她在屋内回答，彼此语音都比平时高很多。科室医护人员把她的办公室完全等同于一个病房，每天把配给她的药放在门边走廊的栏杆上，她也按时开门取回。

王菁一边配合同事给自己做治疗，一边协助同事治疗其他病人。一开始那几天，倒也没觉得日子难熬。然而，时间长了，性格活泼的王菁渐渐受不了这种日复一日的“禁闭”，这间临时“病房”狭窄，几乎没有活动空间，她有时候真想出去透透气。

还有更可怕的孤寂时刻。那天夜深人静时，“朋友圈”里说，一个医生殉职了，她突然想到，自己会不会成为“下一个”？因为她的白细胞、淋巴细胞、血钾三项都明显低于正常指数，很容易被病毒抓住薄弱环节。她辗转反侧，久久不能入眠。

此时的夜晚异常宁静，隔壁病房也没有声音。这时候，她特别想给女儿打个电话，但是时间太晚了。其实，她只想告诉女儿，妈妈会平安地回到她身边。平时，母亲的劝说、丈夫的提醒、女儿的埋怨，她都充耳不闻，可是这会儿，那些话语却都在她的脑海里反复浮现。王菁感到尤其愧对女儿，孩子正在迎战高考，已经差不多两个月没有看到妈妈了，并且，还要为妈妈日夜担惊受怕。

终于熬过那个孤寂的夜晚。不过，自此之后王菁反倒变得更加坚强。她想，其实病魔欺软怕硬，保持健康的心态是最重要的，自己一定能征服病魔，也为患者们做个样子出来。

就这样，开朗健谈的王菁，居然康复了，2月11日CT显示，她肺部的炎症已经消失。王菁在这次遭遇中表现出的顽强，迎来一片赞扬，但她平静地说：没有那么坚强，只是我没有选择，我必须要挺下来！

刚刚病愈，王菁就穿上防护服回到救治一线。她第一个去看的是心里始终挂记的那位85岁的重症患者，那个老太太同时还患有心衰和肾衰。王菁对她叮嘱道：不要担心，我们一定会治好您。

同事们知道王菁，她是和病魔较上劲儿了。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 20 版）