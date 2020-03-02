科学抗“疫”需要握指成拳

科技人员在争分夺秒、奋力攻关的同时，也要发扬严慎细实的优良传统，力求论证严密、数据可靠，做出来的各项成果都要经得起实践和时间的检验，真正为疫情防控贡献真知灼见、为疾病诊治送上制胜法宝

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话中强调“加快科技研发攻关”，并就加强传染源、传播致病机理等理论研究和加大药品和疫苗研发力度、加强病例分析研究等作出重要指示。习近平总书记重要讲话、重要指示，强调了科技创新在疫情防控和经济社会发展中的重要作用，为加快科技研发攻关指明了方向，激励广大科技工作者奋勇攻关，为新冠肺炎疫情防控和经济社会发展做出新的更大贡献。

知己知彼，方能百战百胜。疫情就是命令，防控就是责任。面对新冠肺炎这一传染性强、隐蔽性大、危害严重的全新疾病，相关科技人员主动出击、迎难而上，以最快时间完成了病毒全基因组测序、分离病毒毒株等基础性科研工作，并在第一时间向世界卫生组织提交了新型冠状病毒基因组序列信息，与国际同行分享相关数据，既为科学防控疫情和药物、疫苗研发提供了决策依据和基础数据，也赢得了国际同行的普遍赞誉。此后，科技人员再接再厉、争分夺秒，研制成功快速检测试剂盒，在传染源追踪、药物和疫苗研发、研究分析病例、完善更新诊疗方案等方面取得积极进展，在诊断救治患者、稳定社会情绪等方面发挥了重要作用。钟南山、李兰娟、陈薇、王辰、张文宏等知名专家，甘冒风险、日夜奋战，在深入一线调研、诊治患者、指导防控的同时，凭借自己的专长不定期地向社会普及防疫常识、研判疫情走向，为打赢这场疫情防控阻击战做出了积极贡献。可以说，面对突如其来、气势汹汹的病魔，广大科技人员付出了艰苦努力，取得了积极成果，值得点赞。

当前，疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。在对新冠病毒依然知之不多、有效药物依然缺乏、诊疗方案仍需完善、救治效率仍需提高的情势下，科技人员面临的任务依然艰巨。开展科研攻关时，科技人员既要聚焦各自任务，也要加强数据共享和相互合作，尽量避免各自为战、重复研究，努力提高效率，力争在最短时间内完成攻关，为疫情防控提供更多利器。

科技创新有自己的规律，无论是药物研发还是完善诊疗方案都需要时间，容不得丝毫马虎。钟南山院士多次提醒相关单位和人员：无论是药物筛选还是新药研发，都要符合伦理、遵循规范。科技人员在争分夺秒、奋力攻关的同时，也要发扬严慎细实的优良传统，力求论证严密、数据可靠，做出来的各项成果都要经得起实践和时间的检验，真正为疫情防控贡献真知灼见、为疾病诊治送上制胜法宝。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 19 版）