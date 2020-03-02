患难见真情 共同抗疫情

中国拥有强大快速的动员和应对能力

（哈萨克斯坦）哈比特·柯依舍巴耶夫

面对疫情的巨大挑战，中国人民团结一致，表现出强大的凝聚力。中国采取了一系列务实措施来支持企业恢复生产。共同面临的挑战将我们团结在一起

新冠肺炎疫情发生以来，哈萨克斯坦高度赞赏中国政府对疫情防控工作展开的全面而高效的部署。得益于各级机构的努力协调以及无私奉献，中国在很短时间内就陆续建成了火神山医院、雷神山医院两个集中收治医院。并非每个国家都能在如此短时间内广泛协调社会力量，中国出色地完成了这一艰巨任务。

面对疫情的巨大挑战，中国人民团结一致，表现出强大的凝聚力。全国各地医护人员驰援武汉，在抗疫一线无私忘我地工作。很多普通民众自发捐献医疗防护设备，为遏制疫情作出切实贡献。一些医用物资制造企业几乎24小时不停产，以满足疫情防控工作的需要。中国科研人员在药品、检测试剂和疫苗研发方面取得了明显进展。中国采取的果断及时全面的防控措施已取得显著效果。目前，每日新增确诊病例大幅减少，治愈出院人数快速增加。

与此同时，中国一直与世界卫生组织和其他各方就新冠病毒信息保持及时沟通，这对于确保国际社会有效遏制病毒蔓延至关重要。哈萨克斯坦正考虑与中国等其他国家科研人员在这一领域展开合作，希望在加强对病毒研究方面作出贡献。

目前，中国各企业正有序复工复产。中国采取了一系列务实措施来支持企业恢复生产。比如，对企业实施水电优惠政策、降低企业贷款利率、减免税费、减免小微企业房租等等。诸如此类的支持性措施，在一定程度上减少了疫情对企业造成的影响，有利于国家经济恢复稳定增长。

哈中发展永久全面战略伙伴关系，两国是睦邻友好的典范。哈萨克斯坦是最早表示支持中国并愿为抗击疫情提供所有可能援助的国家之一。疫情暴发后，哈萨克斯坦政府立即决定向中国提供包括医用手套、医用口罩等医疗物资的人道主义援助。

哈萨克斯坦人民积极表达了对中国人民的支持。许多哈萨克斯坦媒体都发布了为武汉加油的内容，反映了哈萨克斯坦社会各界对中国人民抗击疫情的高度声援。对于中国朋友为哈萨克斯坦公民从武汉返回哈萨克斯坦所提供的帮助，我表示非常感谢。

共同面临的挑战将我们团结在一起。我想向中国朋友表示，我们两国人民的友谊不可动摇，中国人民永远可以在哈萨克斯坦人民这里得到理解和支持。

面对这场疫情防控阻击战的考验，中国拥有强大快速的动员和应对能力。我相信，中国一定会尽快战胜疫情。祝愿所有患者早日康复。

（作者为哈萨克斯坦驻华大使，本报记者李琰采访整理）

中国展现了负责任大国担当

（伊朗）穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德

除了中国展现出卓越的调配资源及动员能力之外，我们还感受到中国人民无私奉献的精神。中国所展现出的责任心和担当，符合人们的期待，这是一个负责任大国在维护世界人民的生命安全和身体健康方面应有的担当

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府开展了综合防控工作，积极应对这次挑战。试想一下，如果不是中国采取了全面严格措施，可能人类健康和全球经济发展会受到更大影响。如何能团结民众、不断增强人民战胜疫情的信心和决心，是评价中国政府应对疫情的重要因素之一。中国政府全面加强疫情防控工作，做到既遏制疫情扩散，又避免恐慌情绪发生。我相信其他国家都能从中国的举措中得到借鉴。

在抗击疫情的战斗中，除了中国展现出卓越的调配资源及动员能力之外，我们还感受到中国人民无私奉献的精神，尤其是那些奋战在抗疫一线的人们。我们看到了除夕夜与家人分别而奔赴武汉的医生、争分夺秒赶制口罩的工人、志愿接送医护人员的快递小哥……每一个中国人的默默付出，汇聚成这个国家温暖而坚韧的力量。最近，一名在武汉一家咖啡馆工作的伊朗年轻人受到了关注。疫情发生后，他没有离开，而是选择留在武汉，充满勇气地坚守在工作岗位。这位伊朗小伙和他的中国朋友为武汉多所医院的医护人员免费提供咖啡，传递了一种温暖和支持。他还表示，他所做的正是从中国人民身上学到的，他向中国人民致敬。

波斯有句谚语：人心之间，有路相通。伊朗是最早表达对中国政府和中国人民战胜疫情充满信心的国家。不久前，伊朗首都德黑兰的地标性建筑自由纪念塔为中国点亮。截至目前，伊朗政府和社会各界已经向中国捐赠了包括N95口罩在内的两批卫生和医疗用品。伊朗对中国的支持，体现了两国及人民之间团结紧密的持久友谊。伊朗人民对中国人民的支持将继续下去。

令人鼓舞的是，中国新增确诊病例近期呈明显下降趋势，多地实现零增长。这些数据充分证明，中国人民在抗击疫情过程中团结合作、互相信任，从中不断汲取战胜疫情的决心和动力。中国人民将继续朝着创造更加健康、安全和幸福生活的目标不断前进。

中国的疫情防控工作得到全世界关注和赞赏。中国所展现出的责任心和担当，符合人们的期待，这是一个负责任大国在维护世界人民的生命安全和身体健康方面应有的担当。抗击疫情是我们的共同战役，中国克服难以想象的困难抗击疫情，是对国际社会的巨大贡献。疫情终将过去，伊中友谊长存。

（作者为伊朗驻华大使，本报记者敬宜采访整理）

中国人民必将战胜疫情

（塔吉克斯坦）帕尔维兹·达夫拉特佐达

塔吉克斯坦人民深深牵挂着中国人民的安危。中国许多干部和群众冲在抗击疫情第一线。他们坚守岗位、积极作为，贡献着自己的力量。在中国共产党的坚强领导下，中国正有序恢复生产生活秩序

近期，中国暴发新冠肺炎疫情，不少中国民众的生命安全和身体健康受到影响。塔吉克斯坦和中国是山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。塔吉克斯坦人民深深牵挂着中国人民的安危，塔吉克斯坦人民与中国人民永远在一起。

在中国人民奋力抗击疫情的重要时刻，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙向中国国家主席习近平致慰问信，衷心祝愿患者早日康复，相信中国领导人和政府积极致力于遏制疫情蔓延，一定会取得预期效果。塔吉克斯坦政府竭尽所能，为中国援助了一批急需医疗物资。

塔吉克斯坦高度赞赏中国政府在疫情防控工作中采取的高效有力举措。在习近平主席的坚强领导下，中国人民上下一心、同舟共济、全力以赴，打响疫情防控的人民战争。火神山医院、雷神山医院迅速建成；中国政府以公开透明、高度负责的态度与世界各国积极合作……这一切让我们再次看到中国速度、中国力量和中国担当！我相信，中国人民必将在抗击疫情的战斗中取得胜利。

面对来势汹汹的疫情，中国的医护工作者、中国人民解放军战士和志愿者们逆行而上。中国许多干部和群众冲在抗击疫情第一线。他们坚守岗位、积极作为，贡献着自己的力量。塔吉克医学家阿维森纳曾对医生的职业素质给予了敏捷、细腻、智慧和果断等独到的评价。在我看来，中国医护工作者所表现的勇敢和业务能力正是这些优秀素质的最好体现。

更令我钦佩的是，在中国共产党的坚强领导下，中国正有序恢复生产生活秩序，继续统筹推进经济社会发展各项工作，努力实现既定的发展目标任务，确保全面建成小康社会圆满收官。

塔吉克斯坦与中国一样，有着古老优秀的传统文化。每年3月21日庆祝纳吾鲁孜节，类似中国春节。这两个节日都有迎接万物复苏及勾画美好梦想的寓意。我深信，在辞旧迎新的纳吾鲁孜节来临之际，中国人民必将战胜疫情。

没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会到来。中华民族是历经磨难、百折不挠的民族。我相信中国战胜这次疫情后，将更加繁荣昌盛。

（作者为塔吉克斯坦驻华大使，本报记者任皓宇采访整理）

加强彼此合作携手共同战胜疫情

（匈牙利）白思谛

严防严控措施不仅有效遏制了疫情在中国的扩散，也减少了病毒在全球传播的概率。中国人民在抗击疫情过程中表现出的非凡勇气和纪律性，树立了人民团结的榜样。国际社会应该保持政策透明度，加强彼此合作，携手共同战胜疫情

新冠肺炎疫情发生后，中国政府采取了及时有效严格的防控措施，同时秉持透明、公开的合作态度，值得赞扬。严防严控措施不仅有效遏制了疫情在中国的扩散，也减少了病毒在全球传播的概率。

在不到两周的时间里，中国就迅速建成火神山、雷神山等两所集中收治医院。这些成就令人印象深刻。这充分显示出中国在危机时刻有卓越的组织和应对能力。匈牙利相信，中国一定能够战胜疫情。中国人民在抗击疫情过程中表现出的非凡勇气和纪律性，树立了人民团结的榜样。

鉴于新冠肺炎疫情的严峻性，各国需要共同应对。我相信，只有通过国际社会的共同努力，才能尽早消除疫情对全球的威胁。因此，国际社会应该保持政策透明度，加强彼此合作，携手共同战胜疫情。

匈牙利有句俗语：帮助及时，效果加倍。我们密切关注中国政府正在开展的疫情防控工作，并随时准备好继续向中国提供支持。此前，匈牙利政府及民间已经向中国捐赠了急需的医疗物资，迅速为中国抗击疫情尽了一份绵薄之力。我们相信，中国政府有能力战胜这次挑战。

我谨向中国人民表示最深切的慰问和最美好的祝愿。在这困难时期，匈牙利坚定支持中国。我们和中国人民在一起！

（作者为匈牙利驻华大使，本报记者敬宜采访整理）

图片说明：

图①：2月23日，在江西财经大学担任留学生志愿者服务队队长的尼日利亚留学生龙塔约（左一）和同学帮助在校留学生交纳电费。

新华社记者 彭昭之摄

图②：2月21日，在印尼首都雅加达，数百名当地各界人士参加为支持中国抗击新冠肺炎疫情举行的祈福活动。

新华社记者 杜 宇摄

图③：2月21日，卡塔尔航空公司和中国驻卡塔尔大使馆在多哈的哈马德国际货运机场举行抗疫物资启运仪式。5架装载着应急医疗防疫物资的大型货机即将飞往中国。

新华社发

图④：埃及艾因夏姆斯大学的一些师生日前齐聚该校孔子课堂，用自己的文字和绘画，祝愿中国早日战胜疫情。

本报记者 周 輖摄

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 17 版）