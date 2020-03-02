“传帮带”制度化 众工匠干劲足

“小童，现在不打算走了吧。”在宁波舟山港集团下属北仑第二集装箱码头分公司，工会主席杨朝晖笑着边问边把“精装夫妻房”的钥匙递到员工童顺的手中……童顺是浙江省技术能手，前不久打算跟未婚妻结婚，但买房压力让他动了回老家的念头；如今接过钥匙，他赶忙说道：“不走了，集团有这么好的政策，我要留下来好好干。”

为了促进职工队伍稳定，保障产业工人生活，宁波舟山港集团特意建设了两栋职工“精装夫妻房”，解决外地员工的住房问题。集团下属宁波港强实业有限公司相关负责人介绍说：“‘精装夫妻房’政策面向港口5大类、21个主要工种产业工人，优先考虑劳模工匠、高技能（技术）人才和高学历人才。”前后共投资1.25亿元，新建790间住房，为的就是能留住像童顺这样的优秀产业工人。

不仅如此，通过推进职业发展体系和权益保障体系建设，集团为产业工人的职业发展畅通渠道，“从‘技术能手’到‘首席技师’，设有四档技能职务，每月可补助800到7000元不等。”童顺告诉记者，“有了明确的发展路径，我的目标就是努力提高技能水平，早日晋升为‘首席技师’”。

2016年11月，浙江海洋港口深化整合，一体化效应让宁波舟山港集团实现了“一年一台阶”的高速发展，同时也对产业工人素质能力和结构组成提出了更高的要求，员工队伍急需从劳动密集型向人才密集型转变。

集团党委委员、组织部部长、人力资源部主任叶志航向记者介绍：想要推进港口运营、航运服务、金融和开发建设“四大板块”的一体化协同发展，就必须解决当前面临的人才结构不够合理、平均年龄偏大、高技能人才比例偏低等突出问题，这也是集团发展的内在需要。

2017年，宁波舟山港集团打造了“海港工匠”培育平台，为职工成才开辟了新通道，“‘海港工匠’是集团为孵化技能人才，尊重首创精神，保护绝技绝活而打造的工匠培育平台，每年评选10名，不仅给予8000元一次性奖励，还有‘先进疗休养’福利。” 集团党委委员、工会主席陈国潘说。

全国最美青工、浙江省劳动模范李圭昊是集团下属北仑第一集装箱码头有限公司的一名普通技术员，2018年被评为集团第二批“海港工匠”。他告诉记者：“‘海港工匠’不仅是一种荣誉，也是对我工作业绩的认可和激励。”2019年，他成立了自己的劳模工作室，通过修旧利废、技术革新、设备改造等实践活动，对青年员工“传帮带”。

“利用各种教学平台，集团实施常态化技能业务培训，仅2019年一年就开展班组长、专业技能（技术）人员等各类培训班400余期，培训学员2万余人。” 叶志航介绍说，不仅如此，通过完善出台《集团导师带徒管理办法》，推动“传帮带”制度化、常态化，集团进一步深化了人才培养体系建设。

全国劳动模范竺士杰是集团下属北仑第三集装箱有限公司桥吊班副大班长、高级技师；担任导师的十年间，他带出了2000多名桥吊司机。对于“传帮带”，他颇有感触：“之前缺少管理制度，导师补贴又少，有些老师傅并不乐意带徒弟。一方面担心带徒占用大量工作时间，降低自己的计件收入；另一方面也担心遇不到像样的徒弟，影响自己的安全绩效。”

《办法》出台后，明确了师徒职责，导师补贴同比提高一倍，“今年公司还有两对师徒被评为集团的‘名师高徒’；现在导师积极性都很高，‘出徒期’比以往至少缩短两个月。”竺士杰笑道。

“2018年12月，集团在浙江省先行先试，制定下发《新时代浙江省海港集团产业工人队伍建设改革实施方案》，按照‘四个坚持’‘三个引领’‘四个平台’‘四个体系’‘三个基地’的总体框架，对产业工人队伍建设改革工作进行了专门设计和部署。”集团党委书记、董事长毛剑宏介绍说，仅2019年就完善推出了8项关乎产业工人成长成才、创新创效、关心关爱的体制机制。通过优化技能竞赛平台，规范岗位创新平台，建立自主评聘体系，构建网络服务体系等多项措施，多措并举推进产业工人队伍建设。“下一步，我们还要大力实施‘四大人才工程’建设，进一步强化产改工作制度保障，厚植产业工人成才基础。” 毛剑宏说，“集团将继续坚持以人的转型升级来推动企业的创新发展，通过培育选树更多的‘海港工匠’‘浙江工匠’，让产业工人更具获得感，努力把宁波舟山港打造成国际一流强港。”

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 06 版）