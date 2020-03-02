山西 倾心倾力援助湖北

“感谢贵公司在这场看不见硝烟的特殊战役里，始终与武钢人心连心、肩并肩，以最强力量、最优资源支援我们、力挺我们；患难与共的温暖和守望相助的深厚情谊，我们必将铭记于心。”2月下旬，山西焦煤集团收到武汉钢铁公司的感谢信。这封感谢信是山西国企与武汉人民同心抗疫的写照。

武钢是雷神山医院、火神山医院的材料供应商。接到任务后，武钢所需的炼焦煤库存告急，收到“求援”的山西焦煤集团全力调度资源，两天之内将供应量翻了一倍。山西焦煤集团董事长王茂盛介绍：到2月27日，该公司共发往武钢、鄂钢11.88万吨焦煤，发往湖北全省煤炭21.06万吨，同比增幅201%。

不仅仅是焦煤，晋煤集团优先保障湖北电煤供应，半个月运送煤炭30万吨。中国铁路太原局集团公司采取优先协调调度、增开专列、安排列检不跨班不代班、压缩技术作业时间等措施。“目的只有一个，就是提升运输效率，确保湖北的物资供应。”太原局集团公司货运部主任李书说。

“白衣天使”逆行而上。山西省卫健委副主任张波介绍：山西以“山西速度、山西效率”连续派出13批次医疗队1505名医疗人员，具有中高级职称的医护人员占到90%以上，分别进驻武汉5个医院和仙桃、潜江、天门3市。截至2月27日，山西省医疗队在湖北共负责床位1957张，累计管理确诊患者2475人，累计治愈出院866人。

长治和平医院的王婷作为山西第二批援鄂医疗队队员，于2月2日驰援湖北。去的时候，父亲王卫国将17年前他去防控非典一线时的箱子“传”给了王婷。王婷说：“这是一种爱的传承，也是家风的延续。”防护服上写着“天门姑娘，山西唐珊”的护士长唐珊，咬牙顶住了因为过敏引发的红疹，在华中科技大学附属同济医院中法新城院区已坚守近一个月……

在疫情发生之前，山西省并无口罩生产能力。为保障一线防疫物资生产供应，仅仅48小时，山西省高平市就引进、落地一条医用口罩生产线，恢复生产一条医用口罩生产线，达到日产10万只一次性医用口罩的能力。山西向19户防疫物资生产企业派驻39名特派员，在极短时间内实现了全省口罩生产企业由0户到12户的突破；3月份所有口罩项目建成达产后，山西全省口罩日产能将达到400万只以上。

民间力量纷纷行动。2月11日，悬挂着“运城苹果满载着山西人民的爱支援湖北”“山西驰援湖北”横幅的15辆大货车在高速交警接力护航下抵达武汉、咸宁；车上满载着消毒水、口罩和新鲜蔬菜、苹果等物资。山西闻喜县小伙刘英杰得知武汉火神山医院建设的消息，千里驱车赶赴武汉，凌晨到达，早上6点半就开始干活……据山西省民政厅消息，截至2月26日，山西省社会捐助和慈善事务管理中心已接收社会各界捐款8789071元。

疫疾无情，人间有爱。无论是在太行之巅，还是在汾水之畔，三晋大地人民时刻在与湖北人民共克时艰。“人心齐，泰山移。支援湖北是全省各级党委、政府和广大医务工作者践行‘两个维护’的具体行动，要不折不扣坚决执行党中央号令。我们要丝毫不松抓防控、不讲条件助湖北，既坚决打赢山西战役，又要在湖北保卫战、武汉保卫战当中建功立业，作出山西贡献。”山西省委书记楼阳生说。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 06 版）