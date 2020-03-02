深圳 有力有序复工复产

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实际管理人口超2500万、流动人口超1000万的超大移民城市、海陆空典型口岸城市以及全国经济中心城市，如何实现疫情防控和经济社会发展双胜利？截至2月29日，新冠肺炎确诊病例417例；上百万家中小企业经营受损……面临形势复杂的疫情，深圳一手抓疫情防控，一手推动复工复产。

2月28日，深圳市宝安区的广深沿江高速二期工程施工现场，150名戴着口罩和安全帽的中铁大桥局建设工人，与沉寂了近一月的机器轰鸣声，共同奏响深圳重大交通设施建设的“复工曲”……

截至2月29日，深圳已连续8日新冠肺炎确诊患者0新增；全市已开工复工项目1222项，规模以上工业企业开工率达94.21%。

把城门守家门 继续严防不放松

社区小区100％实行围合封闭式管理，出入口处一律实施19条精准措施

2月18日深圳春运收官，节前15天累计发送旅客845.51万人次，节后累计抵达旅客仅280.64万人次，面临数百万人返程复工的压力。

多项地图数据显示：自2月6日以来，深圳始终位列全国热门迁入地前三位。压力之下的深圳，通过一系列周密细致的措施，织就严密的疫情防控网，让市民城能进、家能回。

1月25日开始，深圳就在高速路口、车站、机场、码头等设置防疫检查点，24小时对外地来深圳人员、车辆进行全面排查，守住疫情防控的第一道关口。“截至2月29日，全市各主要道路防疫检查点，已排查车辆468.5万辆次。”深圳市交警局相关负责人介绍：目前全市已对所有进出车辆，实施扫码线上申报。在机场、车站人流密集场所，深圳还安装了人工智能红外线测温仪，市民只要走过，便可“无感”完成体温检测。既防疫又便民的技术手段，在深圳广泛运用。

2月9日，深圳推出网上自助申报系统，成为全国首个在疫情期间凭“码”出行的城市。截至目前，深圳已有超过1000万人领取了健康码。“进出小区、搭乘公交地铁时，只要出示二维码，再测量一下体温就行，很方便。”从江西返回深圳的张女士说。

深圳正实施着“史上最严”管控——社区小区100％实行围合封闭式管理，所有小区、城中村出入口处一律实施设立检查登记卡等19条精准措施。疫情发生以来，深圳建立起由社区工作站牵头，社区健康服务中心、社区民警组成的“三位一体”社区基层防控体系。

2月18日深夜11点半，家住龙岗的李先生乘坐近10个小时的高铁从老家陕西抵达深圳。刚走出车站，就看到来自南岭村社区的网格员……“李先生还在老家时，我们就一直保持着联系，并指引其网上自助申报。”网格员赖利霞说。

目前，深圳各个社区都建立起网格化排查办法，把发热病人、密切接触者和有疫情重点地区旅居史人员找全、找准、管好。

给政策减负担 力助企业过难关

发布“支持企业共渡难关16项措施”，多方面为企业直接减负超600亿元

2月21日，深圳光明区TCL华星厂区内，员工进门核对身份、消毒洗手液洗手、戴口罩、测体温……这个春节，华星光电这个投资超千亿的重大工业项目，并未因疫情而停工。

“近日出台的惠企措施，我们可减免相关费用2000多万元。”TCL华星厂务中心总监徐晓东介绍：TCL华星1月份生产进度正常；2月份计划产出37.3万片面板，目前各厂内设备满载生产。

2019年，深圳以2.69万亿元的GDP总量名列国内城市第三位。抓好疫情防控的同时，推动经济运行稳中求进，是深圳必须挑起的重担。要稳定经济，首先要稳住全市300多万家商事主体。2月8日，深圳发布“支持企业共渡难关16项措施”，从房租、用电、税收、社保等多方面，为企业直接减负超600亿元。

“我们要积极帮助企业解决复工复产过程中遇到的各类问题。”深圳市市长陈如桂表示，全力支持企业渡过难关，尽最大努力把疫情对经济的影响降到最低。

董忠泽是深圳市国企深业泰然集团的物业租户。他在福田经营的公司和餐厅，每个月租金高达70多万元。“政府给我们减免150万元租金，大大减轻了我们的负担。”

要把疫情对经济社会发展的影响降到最低，措施精准很关键。深圳各区推出“一区一策”，力助企业“撑”过难关：

福田区为企业送出10亿元专项资金“大礼包”，罗湖区在全市率先取消企业复工复产审批；南山区推行由“先报备、后复工”向“先复工、后监管”转变，宝安区提出企业自查防控举措并贴出公示即可复工，龙岗区297家社区股份合作公司为5080家实体企业减免租金超过1.5亿元……

企业安心恢复生产的同时，通往深圳的“复工通道”也在迅速被修复和打通。截至2月26日，深圳各级人社部门通过专车、专列等形式，共安全接回异地务工人员4641人。

外贸忙商业活 城市复苏信号强

出台20条措施，从保障进出口快速通关等四方面为外贸出口企业提供便利

2月25日上午10时，深圳湾口岸货车出入境通道前笛声紧凑，车辆络绎不绝。自元宵节以来，该口岸日通行辆次稳定在3000左右。“最近明显感觉到车多了……”正在执勤的边检民警说道。

作为我国最大的外贸城市和口岸城市，2019年深圳全年进出口总值2.98万亿元，其中出口1.67万亿元，连续27年居内地大中城市第一位。

“深圳这样的外贸城市，停工一天对全球产业都会造成巨大影响。”深圳某科技公司职员李成军所在的企业，主要从事智能传感器的研发生产，客户来自数十个国家。今年春节受疫情影响，公司的生产、发货几乎全面停滞。

深圳海关出台20条措施，从保障进出口快速通关、减税降费减轻企业负担、宽严相济推行容错机制以及贴身服务等四方面，为外贸出口企业提供便利。据统计，目前深圳市实际已开展进出口申报企业的复业率超过50%，其中，外贸百强企业复工率超过90%。

“我们不能发货，国外的客户也要跟着停工。”2月10日一复工，李成军赶紧向海外客户发出了节后的第一批货物。“外贸恢复了，这座城市也就复苏了。这几天口岸附近越来越多的货柜车就是信号。”

街头巷尾大小商店，也在陆续恢复。截至2月27日，深圳全市九大连锁商超复业率97%，主要连锁社区生鲜店复业率96.1%，主要连锁便利店复业率已达66.7%。

2月27日傍晚，“中国电子第一街”华强北人头攒动。戴着口罩的商户们正在沿街摆放的400顶帐篷下清点货品、核对账单。身着各色工作服的快递员们则守在一旁，等着收揽打包好的快递包裹。长期在华强北工作的快递员小刘说，这几天每天都能接到两三千个快递订单，寄出的货物发往世界各地。

“统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。”广东省委副书记、深圳市委书记王伟中表示，深圳要以中国特色社会主义先行示范区的担当作为，在毫不松懈抓好防疫工作的前提下，有力有序推动企业复工复产，在高质量发展上迈出坚实步伐，率先从疫情影响中走出来，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 06 版）