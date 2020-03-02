对疫情防控一线的医务人员来说，只有首先保护好自己，才能救治更多患者，最终打赢这场硬仗

后背被汗水湿透、双手红肿发皱、脸颊布满勒痕……卸下防护装备，奋战在抗疫一线的医务人员的“最美背影”“最美双手”“最美容颜”令人感动。近日，一段详解医生脱下防护服有多难的视频引发网友关注。27个步骤环环相扣，12次消毒缺一不可，口罩、手套、鞋套、帽子、护目镜、防护服、隔离衣等一一摘下，全程超过半小时。由于脱下的防护用品已处于污染状态，因此必须确保每个步骤规范到位，否则就有被感染的风险。

习近平总书记强调，要关心关爱广大医务人员，他们夜以继日、连续奋战，非常辛苦，也有医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命，体现了医者仁心的崇高精神。身处防疫一线，医务人员最直接、最密切地接触患者，被感染的风险也远超常人。只有首先保护好自己，才能救治更多患者，最终打赢这场硬仗。特别是平时诊治感染性疾病较少的医务人员，由于专业领域不同，日常工作中很少需要穿着防护服、隔离衣和佩戴护目镜，防护意识也相对偏弱，往往容易成为医院感染防控中的薄弱环节。

战“疫”争分夺秒，但防护必须保证万无一失。在定点救治新冠肺炎患者的南昌大学第一附属医院，就有一支指导医务人员规范穿脱防护服的专业团队，18名成员由感染病学、呼吸与危重症医学、预防医学、护理学等领域的专家组成，具备丰富的临床经验。他们分布在各个病区，不仅严格规范防护用品的穿脱流程，还随医务人员一起进入隔离区查房，确保防控无死角。

医务人员是生命的守护者，感染防控专家则无微不至地守护着我们的守护者。疫情发生后，南昌大学第一附属医院制定出了上万字的新冠肺炎医院感染防控手册。从污染区、缓冲区、清洁区的规划改造，到纸质医疗文书的归档消毒等，事无巨细。即便回收一块用过的抹布，也需经过消毒、密封、标识、转运、集中处置等多项操作流程，每个步骤都需要在不同的区域分别完成，确保不出差错。

还记得疫情发生之初，专家反复提醒，医患交叉感染的病例常出现在普通科室，要关注非传染科的医务人员，避免他们被感染。目前，针对防控新冠肺炎疫情的医院感染问题，江西省卫健委依托继续教育线上平台，已为全省23万余名卫生专业技术人员进行了培训，其中县以下机构卫生专业技术人员超过6万人。通过及时培训，做好双向防护，既防止患者感染医务人员，又避免医务人员感染患者，从而不断在防控细节中巩固战“疫”成果。

保护是为了更好地出征。为此，不少新技术新设备正被应用到疫情防控一线。不久前，一台具备无人驾驶技术的智能配送机器人在江西省鹰潭市人民医院“上岗”，不仅能自主规划路线，还会开关门、坐电梯、自动避障。点对点的配送，减少了医务人员进入隔离区的频次，有效避免交叉感染。

守护好我们的守护者，就要帮助他们解决实际困难和问题，生活、安全、人文关怀都要保障到位。当前，不少地方都提出了明确要求，公职人员一般不得佩戴N95医用防护口罩。每节约一个N95口罩，都是对一线医务人员的有力支持。通过科学调度、精准投放，把好钢用到刀刃上，才能守护好我们的守护者，确保他们能够平安归来。

（作者为本报江西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 05 版）