疫情防控越到吃劲的时候，越需要提气、鼓劲，越需要强信心、暖人心、聚民心。习近平总书记指出，“为当前舆论融入更多暖色调”。做好宣传教育和舆论引导工作，是我们夺取疫情防控阻击战全面胜利的重要保障之一。

为舆论融入暖色调，首先需要加大宣传舆论工作力度，坚定全社会战胜疫情的信心。比如，深入宣传党中央重大决策部署，充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，热情讴歌广大医务人员医者仁心的崇高精神，再现人民群众凝心聚力共同战“疫”的动人故事。疫情防控是一场人民战争，每一个人都是参与者、贡献者。把宣传舆论工作做扎实、做充分、做细致，就能广泛激发出全社会团结一心、共克时艰的精气神，为我们打赢疫情防控阻击战注入源源不断的信心和动力。

面对疫情防控中可能会出现的一些舆情，关键在于做到主动回应。习近平总书记强调，“要多层次、高密度发布权威信息，正视存在的问题，回应群众的关切，增强及时性、针对性、专业性”。倘若遇到问题不及时发声、不主动引导，就会让谣言等虚假信息有机可乘。在疫情面前，坚持及时发布权威信息，公开透明回应群众关切，增强舆情引导的针对性和有效性，不仅能够尽快消除公众心头的疑虑，增强战胜疫情的勇气和底气，更会进一步提升政府公信力，培育健康理性的社会心态。

为舆论融入暖色调，并不意味着回避问题，而是要因时、因地、因情分清轻重缓急，为解决各类问题创造良好舆论环境。当前，最紧要的是疫情防控，要把舆论的着眼点、聚焦点放到如何更快、更好打赢这场疫情防控的人民战争上来，要立足于如何更有效地联防联控，更广泛地传播和普及科学防护知识，更好地激发全社会的凝聚力。习近平总书记强调，“既要立足当前，科学精准打赢疫情防控阻击战，更要放眼长远，总结经验、吸取教训”。对一些薄弱环节和值得注意的问题，也需要通过营造理性健康的舆论环境来为补短板、堵漏洞创造空间。在这个意义上，把握好时度效，对于我们做好疫情期间的宣传舆论工作至关重要。

为舆论融入暖色调，尤须重视互联网上的宣传舆论工作。今天，互联网已经成为信息传播、融通的主要渠道。在此次疫情中，大量的讨论都是在网络上进行。要坚持主动发声、正面引导，强化融合传播和交流互动，特别是用好社交媒体、移动互联网等新兴传播媒介和渠道，让正能量充盈网络空间。

做好宣传舆论工作，是疫情防控总体战的一部分。为当前舆论融入更多暖色调，营造风雨无阻向前进的浓厚氛围，把思想和行动统一到党中央作出的疫情防控和经济社会发展重大决策部署上来，必将激发万众一心的强大凝聚力、汇聚众志成城的磅礴力量。

（作者为重庆日报报业集团党委书记）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 05 版）