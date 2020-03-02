复工复产也是企业管理大考

抓好疫情防控，才能为复工复产提供坚实基础；复工复产，才能把疫情影响降到最低。在不放松新冠肺炎疫情防控的基础上，有序推动复工复产，对企业而言，既是一个不小的挑战，也是一个必须完成好的任务。

当前，疫情形势依然严峻复杂。复工复产，也是企业管理的大考。越是在这样的时刻，越要坚持科学原则、专业思维、正确方法，打“有准备之仗”。从管理学的角度来看，做好准备、应对好突发危机事件，企业需要坚持几个取向。

坚持人本取向，把员工放在第一位。复工复产，首先就要把保护员工身体健康、生命安全放在首位。比如，能否为员工准备口罩、消毒用品？能否解决员工上下班可能存在的困难？是否可以考虑为返工员工提供相应补贴？只有做到“急员工之所急、想员工之所想”，才能得到员工支持，为复工复产奠定基础。

坚持辩证取向，用符合现实、具有可操作性的制度作为支撑。应对突发事件，往往需要灵活处置。但灵活处置，并不意味着无秩序。恰恰相反，越是面对突发状况，越需要以制度为准绳、以规则为标尺。这就要求企业尽快对既有的制度作出相应的调整，让制度符合实际，以规则守护秩序。比如，能够通过分布式办公完成的工作，可以考虑让员工在家上班；为了减少室内人员密度，可以考虑错时、灵活上班，等等。对可能出现的状况都作出制度安排，就能帮助企业更有效地应对疫情带来的影响。

坚持长远取向，只有眼光长远才能成长壮大。企业要在激烈的市场竞争中胜出，必须具备盈利能力。但这个“利”，不仅要看当下，也要看长远；不仅要看企业，也要看员工。只有在当下利益和长远利益中找到平衡点，让企业和员工实现双赢，企业才能健康成长。在保证能正常运转的基础上，企业应把员工健康监测和个人防护做到位，把工作场所、宿舍等地方的防控工作做充分。这不仅能降低聚集性感染的风险，也能增加员工的安全感、归属感，为企业未来发展积蓄动力。

坚持系统取向，以整体思维驾驭企业发展全局。站在企业看企业，企业本身是一个整体，各个部门、每个员工，都是企业系统的重要组成部分；跳出企业看企业，企业与社会既相互联系，也相互影响。企业应该坚持系统取向，从整体出发，做好应急管理。比如，每个上岗员工有无最近两周可追溯的出行和健康记录？企业与附近医院有无畅通的联系渠道？企业内部有无应急的疏散、隔离措施？管理是个复杂工程，哪怕一个小细节没考虑到，都可能影响整体。

突如其来的疫情，给企业管理带来了全新的挑战。但从另外一个角度来看，挑战也是机遇，通过重新审视企业现有制度、优化内部管理流程，能让企业制度更完善、更有效、更符合发展需要。做足准备、鼓足干劲，就能在助力打赢疫情防控阻击战的同时，打好企业发展的主动仗。

（作者为北京大学心理与认知科学学院管理与社会心理学系主任）

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 05 版）