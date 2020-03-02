以更加顽强的意志、更加精准的举措、更加务实的作风，把北京的事情办好，就要坚决贯彻党中央关于疫情防控的各项决策部署，落实落细各项防控措施

一级抓一级、层层抓落实，把责任落实到每一幢楼宇、每一个单元、每一个家庭、每一个人，是防控工作兜紧底线的关键所在

每栋楼按楼门和楼层绘制表格，备注返京人数、隔离时间，社区“战疫地图”让防疫重点一目了然；组建临时指挥部，做好人员调配、及时公布信息、加强服务保障；全力以赴救治患者，加强医用物资和生活必需品应急保供……连日来，伴随着人员返京、复工复产，北京市许多社区和楼宇，毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，为有序恢复生产生活秩序打牢了基础。

“全力做好北京疫情防控工作。首都安全稳定直接关系党和国家工作大局。”不久前，在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平总书记对北京疫情防控工作进一步作出明确要求。2月10日，习近平总书记亲临北京抗疫一线调研指导，彰显出对首都疫情防控工作的高度重视、对人民群众生命安全和身体健康的深切关怀。作为首都，北京做好疫情防控工作责任重大，决不能有丝毫松懈。地位特殊，防控更要认真对待；意义重大，责任更需层层夯实。

作为人口2000万级、市场主体200万级的现代化大都市，北京的疫情防控工作责任重大、任务艰巨。特别是，人员返京、复工复产后，办公楼宇人员密集，公共交通客流量大，人员往来接触频繁，疫情蔓延风险显著增加。“事不避难，知难不难”，只有把风险挑战估计得充分一些，把防控措施准备得完备一些，坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，才能最大程度切断传染源、控制疫情波及范围。以更加顽强的意志、更加精准的举措、更加务实的作风，把北京的事情办好，就要坚决贯彻党中央关于疫情防控的各项决策部署，落实落细各项防控措施。

新冠肺炎疫情“是一次危机，也是一次大考”，不仅考验精细管理、精准施策的能力水平，也考验全面落实、恪尽职守的责任担当。抓实、抓细、抓落地，是全国疫情防控工作取得积极成效的一条重要经验。疫情发生以来，北京市始终强调压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”。企事业单位复工复产之时，一级抓一级、层层抓落实，把责任落实到每一幢楼宇、每一个单元、每一个家庭、每一个人，是防控工作兜紧底线的关键所在。按照党中央决策部署有针对性地应对防范，落实落实再落实、严格严格再严格，才能确保疫情防控无死角、无盲区、无漏洞，实现战“疫”和发展两不误。

疫情防控必须坚持全国一盘棋，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度。全力做好北京疫情防控工作，同样需要各地各部门增强大局意识和全局观念，协同北京落实落细各项防控措施。入京通道作为第一道防线，怎么分头做好健康监测和人员管理？如何保障总部企业同外地机构同步复工，实现产业链上下游顺畅运转？居住在“北三县”、工作在北京的上班人员，怎么落实居家隔离观察？不仅京津冀三地需要携手联防联控，其他省份、在京有关部门和单位也要加大对北京疫情防控的支持配合力度。

当前，疫情形势依然严峻复杂，拐点尚未到来，防控正处在最吃劲的关键阶段。非常时期应有非常作风，任何麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态都值得警惕。不获全胜决不轻言成功，咬紧牙关、迎难而上、恪尽职守，我们就能更好地统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，确保实现全年经济社会发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 05 版）