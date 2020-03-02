“战斗随时都可能打响”

抗击新冠肺炎，是一场没有硝烟的战争。在火神山医院重症二科医生刘野的值班日记里，ICU里生与死的战斗随时都在打响。

“30床的患者突然失去呼吸，眼睛发直，赶快抢救！”半夜11点多，刘野上夜班刚进入病房，对讲机里就传来了急救呼叫。刘野急忙跑过去，查看心率还正常，就立即按压患者胸廓，并呼叫护士给患者紧急推了一组呼吸兴奋剂，经过较长时间的胸肺复苏，患者才逐步恢复自主呼吸，累得汗流浃背的刘野和护士们这才松了一口气。

“在重症医学科，像这样的战斗随时都可能打响！”刘野说。

2月18日下午2点，刘野在做好防护后，刚进入污染区没多久，浑身就湿透了，感觉闷得慌。刚接班就发现两名上呼吸机的危重患者血压低、血氧饱和度低。刘野立即调整用药，加强镇静补液后，患者生命体征有了改善。这时，刚转进来两天的24床患者突发状况，血氧饱和度突然下降、呼吸急促、口唇发紫。刘野立即把呼吸机工作模式调整到“加强”状态，让患者深呼吸，可患者生命体征只好转了一点，呼吸仍然困难。

“必须进行气管插管。”依据多年重症救治的经验，刘野立即作了决定。气管插管是重症救治中感染风险最高的操作之一，由于患者意识清醒，伴随患者咳嗽咳痰喷出的大量气溶胶，会让整个病房出现更高的感染风险。刘野没有迟疑，取来喉镜，让护士更换有创呼吸机管路，准备好气球，同时安抚好患者，比较顺利地将管子插了进去，连接管路开始通气。患者血氧饱和度逐步上升，口唇也开始恢复正常。

经过近两个小时抢救，刘野又一次赢得与死神的战斗，这也让他在思想上迅速成长，“战斗”结束走出污染区，他郑重写了入党申请书，表示要用党员的标准要求自己。

2月20日，刘野值夜班，在他要交班前10多分钟，一名患者血氧饱和度突然下降、心率飙升，血压下降，经过40多分钟抢救，病情才好转。这一天，他在夜班连续抢救了3名患者，交接班时已是筋疲力尽，乘公交车返回宾馆时，靠着车窗他就“眯着了”。

2月26日11点多，刘野接班，逐个病房查看患者。25床的患者是一位老大娘，闭着眼睛躺着一动不动，看起来心情不好。刘野站在床头问她有哪里不舒服。过了几秒，老大娘才睁开眼睛看着他说，“为什么你们医生交班在我这儿都待不了多一会儿就走了？是不是我的病太重了？”刘野笑了，对她说：“医生来您这里时候少，说明您病情比较轻！”

刚刚安慰完这位患者，对讲机里又传来了“抢救”的呼叫声，刘野又一次投入救治的战斗中。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）