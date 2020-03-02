“全省哪里需要我们，我们就要第一时间担起责任、赶赴现场！”官旭华是这么说的，更是这么做的。

官旭华今年49岁，是湖北省疾控中心传染病防治研究所所长。2004年，官旭华博士毕业后进入湖北省疾控中心传染病防治研究所工作，成为所里引进的第一名女博士。H5N1、甲流、H7N9……官旭华一直战斗在传染病防治的第一线。

传染病的暴发具有不可预测性，官旭华始终认为，传染病防治工作要把功夫下在平时，“病毒传播是静悄悄的，我们都需要警惕。”上任之后，她首先完善了湖北省疾病监测信息管理系统，同时通过3类现场流行病学培训项目，为湖北省培训了70余名传染病防治的专业人才。

新冠肺炎疫情刚开始，官旭华曾经连续工作72个小时，又熬了十几个通宵，有时候她刚回到家，一个紧急电话打过来便又立马出门，“疫情就是考验，我必须冲锋在前。”

前期对新冠肺炎的流行病学调查需要深入一线隔离病房。为防止病毒流出，官旭华做调查时带进隔离病房的调查物件都不允许再带出来，她将团队成员分成三个梯队：第一梯队的人进入现场，将调查结果写在纸质个案流调表上，透过病房玻璃，病房外第二梯队的人用手机拍照，再将照片传给后方第三梯队的人录入电脑。

为节约防护物资，一套防护装备官旭华一穿就是六七个小时，防护服内的衣服湿了又干，干了又湿。就这样，她和她的团队第一时间调查清楚病例的基本信息、病史、接触史、就诊史等诸多关键信息，为疫情研判和防控策略制定提供了详细而准确的流调信息。

除了完成传染病防治研究所的日常工作，湖北省各地市州上报新冠肺炎疫情报告后，她也要前往现场调查。当相关地市州防控工作步入正轨，她又马不停蹄赶回武汉。同事们怕她累倒，劝她不要这么拼命，她说：“疫情一天不结束，我就一天无法安心睡觉。”

现在，官旭华团队里有75人，许多“80后”研究人员已经成为骨干，去年，她的团队还招了两名“95后”年轻人，“他们有的虽然没有直接面对过传染病防控工作，但是这次没有一个人临阵退缩。”看到团队里的年轻人在不断成长，她感到很欣慰。

下一步，官旭华还要对人群的血清抗体水平进行调查，以便了解不同人群对新型冠状病毒的感染率和发病率。从事了十几年传染病防控工作，官旭华感触深刻，“我们对很多病毒了解得很少，人类要对大自然有敬畏之心，才能与大自然和谐共处。”

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）