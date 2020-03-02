雷神山医院的15分钟婚礼
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两位新人一起切新婚蛋糕。
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新郎为新娘戴上婚戒。
人民网武汉3月1日电 （姜泓冰、张赫、叶佳琪、莫佳瑜）2月28日17时左右，一场特殊的婚礼在武汉雷神山医院办公区举办。在医务人员的见证下，上海交通大学医学院附属仁济医院肝移植监护室25岁的于景海护士和消化科24岁的周玲亿护士，举办了他们仅用了15分钟的、简单而温馨的婚礼。
这场婚礼本来应该在上海举行，但突如其来的疫情打乱了他们的计划。2月19日，两人同时作为仁济医院第三批、上海市第八批支援湖北医疗队队员奔赴武汉。如今，两人正并肩在武汉雷神山医院抗击疫情。
雷神山医院院方得知这对“95后”新人的情况后，为他们俩举行了这场“战地婚礼”。
本报记者 张武军摄
《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）
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