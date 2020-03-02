当下，方舱医院成为新冠肺炎轻症患者战疫的主战场，在这里，党员积极发挥先锋带头作用，不少方舱医院成立了患者临时党支部、党小组，为方舱医院战疫添助力。

“我是患者，更是党员！”

“危难时刻，党员冲在前面，这个原则不能变。我是患者，更是党员！”指着身上的党徽，张兵说，武昌方舱医院A区的勤杂工作，基本上被临时党支部承包了，所有党员都不计回报。

47岁的张兵，在感染新冠肺炎之前是洪山区交通大队的信访民警。2月6日，连续发烧10天后，作为武昌方舱第一批患者，张兵被社区安排到方舱住院，他不仅是病友群的群主，还是武昌方舱医院A区临时党支部书记。

武昌方舱医院是武汉市第一个方舱医院，自从2月6日开始接收社区安排的确诊患者，这儿就陆续住进了900多位轻症新冠肺炎患者。

“刚来的第一天，部分下水管不通，医护人员为了我们，忙得应接不暇，后来很多患者自发加入了‘清理大军’，这其中大部分是党员。”张兵一边说，一边比划着当天的场景。两天后，全部患者都安顿好了，这些党员凑在一起，在病区主管单位湖北省肿瘤医院临时党支部的见证下，成立了武昌方舱A区患者临时党支部。

从那一天起，只要开支部会，党旗都要挂在病床前。

张兵说，最开始党支部只有22人，后来更多患者分批入住，党支部已经壮大到了35人。这些党员被划分到不同的小区域做患者区长，每天帮助医护人员记录患者状态，反映患者需求，只要自己能做的，都义不容辞。

“住了半个月了，现在感觉方舱就是家。”舱内的多位患者告诉记者，张兵和党支部成员轮值，每天带着患者下午3点半唱歌，晚上7点半跳舞。起初垃圾一直没有人分类，后来党员自发帮医护人员收拾卫生，协助垃圾处理，帮忙领取三餐和药品，听到这些党员说的最多的几个字就是：“应该的！”

在武汉的方舱医院，这样的病友临时党支部不在少数。患者中的党员自发组织起来，带头做志愿者，充当医护人员与病患间之间的桥梁。

在方舱医院重温入党誓词

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”2月16日下午，在武汉客厅方舱医院C厅，一句句铿锵有力的誓言响彻整个场馆。这是一场别开生面的重温入党誓词活动。

当天，在新疆支援湖北医疗队的发动下，由31名轻症患者中的党员组成的武汉客厅方舱医院C厅临时党支部正式成立。经推选，患者临时党支部产生了一名临时党支部书记，10位党小组成员。大家建立了微信群，以便及时沟通交流。

“这个时候更要牢记我是党员，应该发挥党员模范带头作用，帮助医护人员加强病区管理，带领全体患者增强战胜疾病的信心，争取早日战胜疫情！”患者临时党支部书记黄伟说。

克拉玛依支援湖北医疗队领队、克拉玛依市中心医院护理科护士长戴文介绍，由于C厅患者较多，医护人员管理起来难度较大。“我们注意到，有时候患者之间的沟通非常有效，给医患之间的沟通帮了很大的忙。”戴文说，方舱医院大多是轻症患者，有的患者主动表示愿意承担一些力所能及的工作。基于这些原因，新疆支援湖北医疗队萌生了成立患者党支部的想法，希望患者中的党员发挥积极作用，协助医护人员进行一些病人劝导、维持秩序等工作。经过摸底，C厅共有31位党员，症状都比较轻微，新疆总领队安排各地州的领队对这31位党员进行了意愿调查。

“当我和一位患者委婉地说出我们的想法时，本来在吃饭的他立刻放下饭碗，站起身来，表示愿意加入临时党支部，积极发挥作用。”戴文说，让她感动的是，这些患者中的党员加入临时党支部的意愿很强烈。

如今，在患者中的党员的协助下，C厅的各项工作更加井然有序。有的党员还会自发带领患者做颈椎操、学习卫生知识等。“病区的氛围非常温暖融洽，大家互相鼓励，互相支持，相信在医患的共同努力下，我们一定能早日战胜疫情。”戴文说。

为病友营造“心灵氧吧”

为发挥党员先锋模范带头作用，2月6日，武汉市江汉区委决定成立江汉方舱医院临时党委，这是第一个成立临时党委的方舱医院。根据工作需要，2月9日，江汉方舱医院临时党委会又成立了协和医护、安保、现场指挥部、病患4个临时党支部。

2月13日，武汉市委组织部印发意见，要求各区（开发区、功能区）方舱医院应成立临时党委，隶属区委（工委）领导。据不完全统计，截至3月1日，武汉市已在17家投入使用的方舱医院成立临时党委17个，下设临时党总支7个、临时党支部132个，患者临时党支部或党小组40余个。

如今，在武汉市各个方舱医院，患者临时党支部已成为抗疫战线一道亮丽风景线。在与病魔战斗之余，患者中的党员们通过自己的点滴行动，给身边的病友以信心和力量。

在武昌方舱医院，临时党支部医护人员和患者中的党员一起开展《我想对“你”说》主题活动，倾听患者的声音，缓解方舱患者焦虑情绪，帮助大家勇敢表达爱，主题活动成为温暖方舱的“心灵氧吧”。

在武汉客厅方舱医院，各党支部在医护人员和患者中的党员中倡议开展“我为方舱做件事”主题党日活动，起草“致患者中的党员的一封信”张贴在病区中，号召患者中的党员行动起来，共同打好疫情防控战，取得最终胜利。

“组建病友临时党支部，让方舱医院更加井然有序，增强了大家战胜疾病的信心。”武昌方舱医院病友临时党总支书记、护士长王建英说，如今，患者临时党支部在维护病区环境、开展心理疏导、了解病友物资需求等方面都发挥了积极作用，“希望全体病友党员继续为广大病友传递正能量，加油鼓劲儿，建立战胜疾病的信心！”

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）