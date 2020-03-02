“不获全胜决不轻言成功”。面对这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，全国上下决心在关键阶段咬紧牙关、一鼓作气、顽强斗争，坚决夺取全面胜利，展现了中国人民敢于斗争、敢于胜利的精神和越是艰险越向前的无畏气概。

“中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。”从1998年抗洪抢险，到2003年抗击非典，再到2008年汶川抗震救灾，在伟大民族精神的鼓舞下，中国人民面对大灾大难，蓄积起巨大能量，化危为机、赢取进步。历史已经证明并将继续证明，中国的脊梁，永远是压不弯的。

中国脊梁压不弯，因为有中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势作保障。党中央统一指挥、统一协调、统一调度，各级党委和政府积极作为、严格落实、守土尽责；依托制度体系激发强大的动员能力和雄厚的综合实力，把全国的人力、财力、物力切实有效集中运用到疫情防控工作上；下好全国一盘棋，举全国之力对疫情严重的湖北省和武汉市予以支援……国家制度和国家治理体系的显著优势，成为打赢疫情防控阻击战的根本保障。中国采取的坚决有力的防控措施，展现的出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，为世界防疫树立了典范。

中国脊梁压不弯，因为有众志成城、同舟共济的团结精神作支撑。疫情暴发后，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，人民子弟兵闻令而动、敢打硬仗，无不显示出忠诚担当、恪尽职守的崇高品格。疫情防控最紧张的时刻，“武汉加油”“湖北加油”成为全国人民由衷的呼唤。河南深度贫困县嵩县竹园沟村，村民们连续劳作多日，向武汉捐献10万斤大葱；云南河口瑶族自治县建档立卡贫困村石板寨村，群众开着摩托车，把22吨自产香蕉运出村装车转运湖北。各地群众识大体、顾大局，为抗击疫情不遗余力捐款捐物、献计献力，诠释了团结互助、扶危济困的人间大爱。

中国脊梁压不弯，因为有雄厚基础、巨大潜力、强大动能作后盾。新冠肺炎疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，但疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。从中长期来看，许多因为疫情冲击而蛰伏的大量消费潜力和生产动能，一经有序释放就可以对冲疫情造成的影响。应急处置能力和宏观调控体系稳健有力，消费市场潜力大、韧性强、活力足、成长性好，中等收入群体超过4亿人，为中国应对各类风险挑战、实现高质量发展积聚了深厚底气。

上下同心，则无往而不胜。疫情压不弯中国的脊梁，更阻挡不了中国发展的步伐。只要我们保持坚如磐石、不惧风浪的定力，把党中央各项要求落细落实，一定能早日迎来全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年03月02日 04 版）